1 października ukazała się kolejna płyta Maty. "Młody Matczak" stał się jednym z najpopularniejszych krążków w Polsce, a w efekcie pokrył się poczwórną platyną i był najczęściej odsłuchiwanym na Spotify w 2021 roku. Album promowały numery, takie jak "Patoreacja", "Papuga" czy "Kiss cam (podryw roku).

Mata zdradza, czemu zawdzięcza sukces. Pozdrowił terapeutkę

Poczwórna platyna, którą pokrył się "Młody Matczak" to ogromne wyróżnienie, jednak raper postanowił, że nagroda nie zagrzeje u niego miejsca na dłuższy czas. W najnowszym wpisie na Facebooku Mata wyznał, że jego płyty nie miałyby szansy ujrzeć światła dziennego i odnieść tak wielkiego sukcesu, gdyby nie pomoc psychologiczna. Przy okazji pozdrowił swoją terapeutkę.

Gdyby nie pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży to najprawomocniej ta, ani żadna inna moja płyta by nie powstała. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić moją terapeutkę oraz polecić wam terapię ogólnie, bo czasem może pomóc - wyznał Mata.

Mata wystawił na licytację poczwórnie platynową płytę. Ma zamiar wesprzeć psychiatrię i psychologie dziecięcą

Temat psychologii i psychiatrii jest niezwykle bliskimi Michałowi Matczakowi. Na antenie radia 357, w piątek o godzinie 16 odbyła się licytacja poczwórnie platynowej płyty. Całość pieniędzy z aukcji ma zostać przekazana na pomoc dzieci i młodzieży.

Dziś o godz. 16:00 na antenie radia 357 rozpocznie się licytacja mojej poczwórnej platyny za "Młodego Matczaka". Całość pieniędzy z aukcji zostanie przekazana na pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla dzieci i młodzieży.

W dopisku Mata zamieścił numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży +48 510 357 357. Zachęcił, aby dzwonić tam w razie potrzeby. Uważa, że terapia może pomóc wielu osobom. Sam korzysta z pomocy specjalisty.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.