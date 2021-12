Więcej na temat świąt znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Świątecznych filmów nie brakuje, ale w całej tej mnogości, niełatwo jest znaleźć produkcję, która naprawdę będzie odpowiadać naszym potrzebom. Dlatego, żeby nieco to wszystko ułatwić, prezentujemy nasze propozycje kinowe dopasowane do każdego znaku zodiaku.

Baran - "Charlie i fabryka czekolady"

Netflix kupił prawa do twórczości Roalda Dahla. Na ekranizacje wyda rekordowe pieniądze. Na zdjęciu kard z filmu 'Charlie i fabryka czekolady' Tima Burtona mat.pras.

Zodiakalne Barany są pełne odwagi, lubią przygody i wyzwania. Dlatego święta chętnie spędzą, oglądając przygodowy film, taki jak "Charlie i fabryka czekolady". Dreszczyk emocji i czas spędzony z rodziną - to przepis na idealny wieczór przed telewizorem.

Byk - "Holiday"

Filmy świąteczne - ,,Holiday' Fot. Materiały Promocyjne Partnera

Byk w święta najchętniej sięgnie po klasykę gatunku, czyli "Holiday". W tym filmie nie ma nic z tradycji. Zamiast czasu spędzanego przy rodzinnym stole, są dwie samotne kobiety, które próbują jakoś poskładać swoje życia z drobnych kawałeczków. Nie przejmują się konwenansami, dbają o siebie - tak jak osoby spod znaku Byka.

Bliźnięta - "Randki od święta"

'Randki od święta' screen YouTube

Są pewne siebie i sporo żartują, dlatego na święta najchętniej wybiorą dobrą komedię. Film na gwiazdkę dla Bliźniąt to "Randki od święta". Okazja, żeby pożartować z szalonego życia singli i zamknąć usta rodzinie, pytającej, kiedy na Wigilię do domu wreszcie przyprowadzą kawalera.

Rak - "Grinch: Świąt nie będzie"

'Grinch: świąt nie będzie' Screen 'Grinch: świąt nie będzie'

Zmienne nastroje, które często towarzyszą rakom, będą dobrze współgrać z huśtawką emocjonalną, która zapewnia nam fabuła świątecznego hitu "Grinch: Świąt nie będzie". To idealna propozycja na Boże Narodzenie, dla osób, które szukają okazji do śmiechu i wzruszeń.

Lew - "Dziennik Bridget Jones"

Colin Firth, Renee Zellweger i Hugh Grant w Dzienniku Bridget Jones z 2001 r. Fot. AFP/East News

Lwy, tak jak główna bohaterka tego filmu, uwielbiają być w centrum uwagi. Przygody szalonej blondynki, szukającej prawdziwej miłości, to coś, co nigdy się im nie znudzi. "Dziennik Bridget Jones" to opowieść o dziewczynie, która nie boi się szukać szczęścia. Lwom też nigdy nie brakuje odwagi w dążeniu do celu i tak jak Bridget - z każdego sukcesu potrafią cieszyć się jak dziecko.

Panna - "Listy do M."

'Listy do M.2' Produkcja TVN

Panna lubi mieć wszystko pod kontrolą. Najważniejsi są dla niej przyjaciele i rodzina. Zawsze otacza ich troską, dlatego w święta chętnie zobaczy film o kochających się, chociaż nie idealnych ludziach. Doskonałym wyborem będą "Listy do M." - najlepiej wszystkie części. Zróbcie sobie filmowy maraton!

Waga - "To wspaniałe życie"

'To wspaniałe życie' Wikipedia - kadr z filmu

Osobom spod znaku Wagi największa przyjemność sprawia samorozwój i pogłębianie wiedzy. Dlatego, nawet w święta nie zdecydują się na oglądanie banalnej komedii. Zamiast tego Waga chętnie sięgnie po klasykę. Świetnie sprawdzi się "To wspaniałe życie" - świąteczna produkcja z lat 40., inspirowana "Opowieścią Wigilijną". Najlepiej będzie się oglądać na projektorze, pod kocem z najbliższymi.

Skorpion - "Kevin sam w domu"

'Kevin sam w domu'. Dziewczyna Buzza okazała się być chłopakiem Galeria zdjęć Filmweb.pl

Skorpiony zawsze stawiają na swoim. Dbają o najbliższych i o rodzinne zwyczaje. Dlatego na pytanie, co oglądać w święta, odpowiedź Skorpiona może być tylko jedna. Nie ma Bożego Narodzenia bez "Kevina samego w domu"! Nie ma co dyskutować. Tradycja to tradycja.

Strzelec - "Love Actually"

Bill Nighy jako podstarzały gwiazdor w komedii romantycznej 'To właśnie miłość', który chce wrócić na scenę, ale ma opory przed nagraniem gwiazdkowego hitu. Kpina ze świątecznego kiczu, 2003 r. Fot. Universal Studios/Album Online/East News

Każdy Strzelec ma w sobie sporo optymizmu. Świąteczne imprezy to coś, z czego osoba spod tego znaku nie może zrezygnować. Dlatego seans najchętniej zaplanuje razem z przyjaciółmi. Najlepszym wyborem będzie film pełen humoru i zwrotów akcji, no i oczywiście - z happy endem. Tak szalone połączenie zapewni tylko jedna, kultowa pozycja w świątecznym programie telewizyjnym - "Love Actually".

Koziorożec - "Rodzinny dom wariatów"

"Rodzinny dom wariatów" Fot. mat. prasowe

Osoby spod znaku Koziorożca nie lubią zmian i bardzo cenią sobie stabilność - w głębi duszy mają w sobie jednak predyspozycje do zabawy. Oczywiście, wszystko zależy od tego, kiedy, gdzie i z kim! Najlepszym filmowym wyborem dla Koziorożców w te święta będzie "Rodzinny dom wariatów" z Sarah Jessicą Parker. Jeśli wiecie, jak to jest stresować się przed pierwszymi świętami spędzonymi z rodziną partnera, to doskonale zrozumiecie, co przeżywa główna bohaterka.

Wodnik - "The Grand Budapest Hotel"

Wodnik nie lubi rutyny i chętnie doświadcza nowych rzeczy. Dlatego zamiast świątecznej klasyki, w grudniu najchętniej sięgnie po nieco mniej oczywisty film. Dobrym wyborem będzie coś z dorobku Wesa Andersona. Sposobem na całkowite oderwanie się od rzeczywistości powinien być "The Grand Budapest Hotel".

Ryby - "Mój brat niedźwiedź"

Mój brat niedźwiedź Mój brat niedźwiedź

"Mój brat niedźwiedź" to idealny wybór filmowy dla osób spod znaku Ryb na nadchodzące święta. Chociaż na ekranie nie zobaczymy kolorowych światełek i choinki, to wszystko wynagrodzi nam wspaniały, zimowy pejzaż. Ryby są wrażliwe, ciepłe i łagodne - animacja pozwoli im rozbudzić to, co dla nich najważniejsze - poruszy wyobraźnię. Żeby obok wzruszeń nie brakowało też poczucia humoru, na seans warto zaprosić jakieś bliskie nam Bliźnięta. W krytycznych momentach fabuły przytulą lub podzielą się dobrym żartem na rozładowanie napięcia.