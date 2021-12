Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Noof al-Maadeed to katarska, 23-letnia influencerka. Do ojczyzny pojechała jesienią, po tym jak przez dwa lata ukrywała się przed rodziną w Wielkiej Brytanii. Z Kataru wyjechała, żeby nie doświadczać więcej przemocy domowej. Swoją ucieczkę z Kataru dokumentowała w mediach społecznościowych. Regularnie publikowała materiały na Twitterze i TikToku. Kiedy nagle jej aktywność spadła do zera, fani zaczęli się o martwić. Stworzyli nawet specjalny hashtag #whereisNoof, który ma pomóc nagłośnić sprawę zaginięcia tiktokerki.

Influencerka wiedziała, że może zginąć. Organizacje praw człowieka domagają się dowodów

W swoich ostatnich nagraniach Noof al-Maadeed zapowiadała, że jest świadoma tego, że w przypadku powrotu do Kataru może spotkać ją krzywda. Stwierdziła dosłownie:

Jeśli nie będę online, to znaczy, że nie żyję.

Te słowa zostały potraktowane poważnie, nie tylko przez jej fanów, ale także przez obrońców praw człowieka.

Działamy na podstawie tego, co kazała nam robić. Rząd Kataru może łatwo udowodnić społeczności międzynarodowej, że ona żyje. Nie robią tego, a to jest dla nas niepokojące - stwierdził w rozmowie z "The Guardian" Khalid Ibrahim, szef Gulf Centre for Human Rights.

To organizacja zajmująca się prawami człowieka na Bliskim Wschodzie. Jeden z pracowników katarskich służb bezpieczeństwa, który pragnął pozostać anonimowym, przekazał "The Sun", że Noof ma się dobrze i jest bezpieczna. Według informacji zebranych przez aktywistów, władze Kataru "przekazały" influencerkę w ręce rodziny. To może świadczyć o poważnym zagrożeniu jej życia. Według interpretacji prawa szariatu, obowiązującej na tym obszarze, rodzina ma prawo zabić kobietę, jeśli przyniesie hańbę lub ośmieszy swoich bliskich.

Noof uciekła z ojczyzny po tym, jak najbliżsi trzy razy próbowali ją zamordować. Wielokrotnie padała ofiarą przemocy. W UK zajmowała się walką o prawa kobiet. Maadeed podczas pobytu w Wielkiej Brytanii udzielała porad dotyczących prawa imigracyjnego. Wycofała swój wniosek o azyl po tym, jak rząd Kataru zapewnił ją, że może czuć się w kraju bezpiecznie.

Od powrotu do Kataru informowała obserwatorów o swoim stanie. Przekazała, że otrzymywała pogróżki od miejscowej policji, że jeśli nie przestanie publikować treści w mediach społecznościowych, spotka ją kara.