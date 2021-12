Więcej informacji o znanych youtuberach przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Odkąd Mini Majk i Paulina Kozłowska ogłosili, że są parą, na kanale youtubera zaczęło pojawiać się coraz więcej filmów, w których występuje jego partnerka. Ostatnio postanowili pójść za przykładem innych członków Ekipy i pokazali, jak wspólnie dekorują sypialnię świątecznymi ozdobami. Niestety, z pozoru przyjemne zadanie wywołało sporo emocji szczególnie wśród widzów. W komentarzach pod filmem ruszyła lawina nieprzychylnych komentarzy.

Internauci komentują relację Mini Majka i Pauliny: Majk przejrzyj na oczy

Na początku filmu para odwiedziła kilka sklepów w celu zakupienia najpotrzebniejszych dekoracji. Już ten fragment nie spodobał się widzom, którzy zwrócili uwagę na to, że dziewczyna jest bardzo niemiła dla partnera. Jednak dopiero to, co wydarzyło się później, przelało czarę goryczy.

Po powrocie do domu Mini Majk i Paulina zabrali się za dekorowanie pokoju. Między innymi zadaniem youtubera było przyklejenie małych prezentów na świeczkę. Niestety ta czynność odrobinę go przerosła, co nie umknęło uwadze dziewczyny. W pewnym momencie niezadowolona efektami pracy Mini Majka rzuciła pod jego adresem kąśliwą uwagę.

Ale ty jesteś ciamajdą, masz dwie lewe ręce - powiedziała Paulina.

Paulina Kozłowska Screen: YouTube/minimajk

Te słowa wywołały burzę w komentarzach. Internauci zaczęli zarzucać Paulinie, że źle zachowuje się w stosunku do partnera.

Majk przeprasza Paulinę, gdy wtrąca się jej w zdanie, a ona co chwile go wyzywa, bo robi coś nie po jej myśli.

Zastanawiałam się, czy to odcinek Mini Majka czy Pauliny? Mateusz Krzyżanowski po galerii biegał jak elf za królową lodu. Jakieś to wszystko mało świąteczne i mało przyjemne, gdy słyszy się teksty od Pauliny. Majk przejrzyj na oczy.

Wszystkie pary w Ekipie, jakoś tak się zachowują, że widać to, że są parą, a Majk i Paulina mam wrażenie, jakbym oglądała rodzeństwo. Dla mnie dziwny związek - czytamy w komentarzach.

Mini Majk i Paulina oficjalnie ogłosili, że są parą wiosną 2021 roku.

