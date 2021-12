Więcej na temat Eurowizji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Już za kilka dni na scenie w Paryżu zaprezentuje się niezwykle utalentowana Sara Egwu-James. Do sieci właśnie trafiło wideo z próby, dzięki któremu możemy podejrzeć, jak 19 grudnia będzie wyglądał jej występ. Internauci są zachwyceni i uważają, że młoda wokalistka osiągnie ogromny sukces.

Flesz Fashion Night 2021. Klaudia Halejcio jak prezent na czerwonym dywanie

Zobacz wideo Viki Gabor radzi Sarze Egwu-James, jak wygrać Eurowizję Junior

Eurowizja Junior 2021. Sara Egwu-James już po pierwszej próbie. Jej występ oczarował internautów

Przygotowania do finałowego koncertu rozpoczęły się dla Sary Egwu-James 12 grudnia. 13-letnia wokalistka na tydzień przed jednym z najważniejszych wydarzeń w dotychczasowej karierze poleciała do Paryża i rozpoczęła próby do występu. Na YouTubie pojawił się krótki film, dzięki któremu możemy zobaczyć, co przygotowała reprezentantka Polski na tegoroczny konkurs.

Na scenie towarzyszyć jej będzie pięć tancerek, ubranych w ściśle przylegające fioletowo-niebieskie stroje. Sara natomiast wystąpi w różowej sukience wykonanej z tiulowego materiału, która została przyozdobiona kolorowymi kwiatami. Choreografię przygotowano we współpracy z Agustinem Egurrolą i Egurrola Dance Studio. Natomiast producentem tegorocznego występu Polski na Eurowizji Junior jest Konrad Smuga.

Nagranie z pierwszej próby spotkało się z bardzo pozytywnych odbiorem fanów Eurowizji z całej Europy. Do tej pory wideo obejrzało ponad 200 tysięcy widzów. Internauci wróżą 13-letniej wokalistce spektakularny sukces. W komentarzach pod filmem znalazło się mnóstwo pozytywnych słów skierowany w stronę Sary Egwu-James.

Z prób, które odbyły się do tej pory, to Sara wypada najlepiej. Rewelacyjny pomysł na tancerki i choreografię, a Sara to naprawdę najwyższy poziom, jeśli chodzi o śpiew i umiejętności sceniczne.

Scena jest zjawiskowa. Sara jest piękna, już nie mogę się doczekać finału. Żeby tylko Europa ją doceniła.

Piękny głos. Będzie wysoko - czytamy w komentarzach na YouTubie.

Trzymamy mocno kciuki i życzymy Sarze powodzenia na scenie.

Eurowizja Junior 2021. Jak głosować na Sarę Egwu-James?