High League. Członek Ekipy Friza wejdzie w lutym do oktagonu

Mateusz Krzyżanowski znany internautom jako "Mini Majk" należy do słynnej Ekipy Friza. W mediach społecznościowych obserwują go miliony fanów. Dla jednego z najpopularniejszych youtuberów w Polsce będzie to druga okazja do skrzyżowania rękawic w oktagonie.

Mini Majk wystąpi na drugiej odsłonie gali High League

W środę 15 grudnia 2021 roku na oficjalnym profilu High League pojawiła się informacja, która z pewnością ucieszyła wszystkich fanów Ekipy. Na drugiej gali, która odbędzie się 5 lutego w Krakowie wystąpi Mini Majk.

Na gali w Krakowie nie może zabraknąć członka Ekipy. Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski wystąpi w High League przed własną publicznością! - czytamy na oficjalnym profilu federacji.

Dla Mateusza będzie to kolejna okazja do zaprezentowania umiejętności sportowych. Kilka lat temu wziął udział w walce na gali Fame MMA. Jego przeciwnikiem był youtuber Lord Kruszwil. Pojedynek niestety okazał się przegrany dla członka Ekipy Friza. Jak się okazuje, porażka go nie załamała i postanowił wrócić do oktagonu. Mini Majk nie ukrywa zadowolenia z nadchodzącej walki oraz zagrzewa fanów do wsparcia.

Nie może was tam zabraknąć. Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać tak samo, jak przy poprzedniej walce - napisał w mediach społecznościowych.

Nazwisko przeciwnika Mini Majka oraz szczegóły jego walki zostaną wkrótce podane.

High League 2. Kogo zobaczymy podczas gali w Krakowie?

W walce wieczoru gali High League 2, na zasadach boksu w małych rękawicach, zmierzą się Jarosław Jarząbkowski, i Michał Owczarzak. W drugim głównym pojedynku skonfrontują się najsłynniejsze polskie influencerki - Lexy Chaplin i Agata Fąk.

