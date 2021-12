Więcej na temat Eurowizji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się w Paryżu. Muzyczne zmagania młodych wokalistów będziemy mogli oglądać już 19 grudnia. Warto jednak pamiętać, że głosowanie rozpocznie się kilka dni przed wielkim finałem. Dlatego dla najwierniejszych widzów opisaliśmy dokładną instrukcję, jak można oddać głos i pomóc w ten sposób reprezentantce Polski.

Eurowizja Junior 2021. Jak i kiedy będzie można głosować?

Głosowanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich rozpocznie się w piątek 17 grudnia o godzinie 20:00, czyli dwa dni przed finałowym koncertem i potrwa do niedzieli 19 grudnia do 15:59. Druga tura rozpocznie się tuż po zakończeniu ostatniego występu podczas transmisji na żywo.

W celu oddania głosu należy wejść na jedną ze stron: vote.junioreurovision.tv lub www.jesc.tv. Co ważne, głosowanie jest bezpłatne. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej fazie należy oddać punkty na trzy piosenki. Co ważne, może być wśród nich także propozycja z Polski. Oczywiście niepobierane są za to żadne opłaty, wystarczy dostęp do internetu.

Finałowy koncert będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i w sieci. O godzinie 16:00 rozpocznie się transmisja na żywo w TVP1 i na oficjalnym kanale konkursu na YouTubie. Reprezentantka Polski Sara Egwu-James zaprezentuje utwór zatytułowany "Somebody".

13-letnia wokalistka ma bardzo duże szanse, aby powtórzyć sukces Roksany Węgiel i Viki Gabor, które zwyciężyły w poprzednich edycjach. Jej propozycja na tegoroczny koncert jest w czołówce najchętniej odtwarzanych na YouTubie piosenek Eurowizji Junior 2021. Serwis eurowizja.org podliczył wyświetlenia oficjalnych teledysków oraz występów z preselekcji na kanale konkursu i Sara znalazła się na pierwszym miejscu. Tuż za nią była reprezentantka Armenii Maléna z utworem "Qami Qami".

