Niezwykle utalentowana Sara James zwyciężyła czwartą edycję "The Voice Kids", a następnie krajowe eliminacje "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021", zapewniając sobie możliwość reprezentowania Polski podczas tegorocznego konkursu. Na scenie w Paryżu Sara wystąpi z utworem "Somebody", którego autorami są m.in. Patryk Kumór i Dominic Buczkowski-Wojtaszek. Polska reprezentantka na Instagramie pokazała już sukienkę, w której zaprezentuje się 19 grudnia podczas finału. Na pierwszy rzut oka widać, że nawiązuje ona do stroju, który Sara ma na sobie w teledysku do "Somebody". Nie jest to przypadek - obie kreacje powstały w tym samym atelier i są autorstwa polskiej projektantki.

Eurowizja Junior 2021. Sara James pokazała, jak będzie wyglądać podczas finału

W teledysku do eurowizyjnej piosenki Sara ma na sobie długą, kremową sukienkę z lekkiego materiału z dużymi falbanami i marszczeniami, a włosy splecione w upięte warkoczyki. Motywem, który przewija się w klipie do "Somebody", są kwiaty i na to również Sara postawiła przy wyborze kreacji na finał Eurowizji Junior. Sukienka Sary jest różowo-fioletowa, lekko marszczona u dołu, z prześwitującymi rękawami. Dekolt i dół stroju zdobią kolorowe kwiaty, które znalazły się także na dużych kolczykach wokalistki. Stylizację dopełniają wysokie, różowe buty.

Autorką sukienki jest Renata Potrzeba, z którą Sara współpracowała już kilkukrotnie. Z atelier projektantki pochodzi również m.in. zielona kreacja, w której wokalistka wystąpiła podczas finału programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021".

Sukienka gotowa, ja też! Jutro zaczynamy próby, finał już w niedzielę, pamiętajcie, że możecie na mnie głosować! Dziękuję Atelier Renaty Potrzeby, jest dokładnie tak, jak sobie to wymarzyłam - napisała Sara.

Zachwyceni stylizacją polskiej reprezentantki są także fani, którzy nie szczędzą Sarze komplementów w komentarzach. Na kreację Polki zareagowała również Valentina, która rok temu zwyciężyła odbywający się w Polsce 18. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci.

Pięknie - napisała w komentarzu.

Eurowizja Junior 2021. Kiedy i o której finał konkursu?

Występ Sary James oraz 18 pozostałych uczestników tegorocznej Eurowizji Junior zobaczymy już w niedzielę 19 grudnia. Wydarzenie transmitować będzie TVP1 od godziny 16:00. Wiadomo już, że polska reprezentantka pojawi się na scenie paryskiej La Seine Musicale jako trzecia.