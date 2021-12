Więcej świątecznych przepisów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



Anna Lewandowska podzieliła się przepisem na świąteczny makowiec. To ciasto w jej stylu jest szybkie, smaczne i wykonane ze zdrowych produktów. Jak przygotować na święta Bożego Narodzenia deser, który pojawi się też na stole Roberta Lewandowskiego?

Makowiec według przepisu Anny Lewandowskiej

Makowiec to jedna z obowiązkowych pozycji w świątecznym menu. Tradycje warto jednak interpretować na nowe sposoby. Dlatego, jeśli macie ochotę na coś nowego - i zdrowego! - na wigilijnym stole, to przepis Ani Lewandowskiej może wam przypaść do gustu.

Makowiec Anny Lewandowskiej. Składniki:

250 g mielonego maku

1,5 szklanki mleka roślinnego

6 jajek

szczypta soli morskiej

150 g masła klarowanego

150 g cukru kokosowego

400 g jabłek

3 łyżki mąki kukurydzianej

3 łyżki mąki gryczanej (lub 6 łyżek

samej mąki gryczanej)

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta cynamonu

szczypta wanilii

2 garście rodzynek

4 łyżki syropu z agawy

1 tabliczka czekolady

1 garść płatków migdałów

Makowiec Anny Lewandowskiej. Wykonanie:

1. Mak przelewamy gorącą wodą, a następnie płuczemy go na sitku o drobnych oczkach. Przekładamy do garnka i gotujemy z dodatkiem mleka roślinnego około pół godziny. Po tym czasie zdejmujemy mak z ognia, kiedy przestygnie, mielimy go w malakserze.

2. Białka jaj z dodatkiem szczypty soli ubijamy na sztywną pianę.

3. Masło mieszamy z cukrem kokosowym, żółtkami i wanilią.

4. Jabłka trzemy na tarce. Mieszamy je ze zmieloną masą makową, mąkami, cynamonem, proszkiem do pieczenia, sparzonymi rodzynkami i syropem z agawy.

5. Całość przekładamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia.

6. Makowiec pieczemy przez około 40 minut w 180°C.

7. Czekając, aż ciasto przestygnie, rozpuszczamy czekoladę w kąpieli wodnej.

8. Kiedy makowiec jest już chłodny, oblewamy go polewą i dekorujemy płatkami migdałów.