Kilka dni temu oficjalnie ogłoszono, że Agata Fąk znana internautom jako Fagata weźmie udział w drugiej odsłonie gali High League, która odbędzie się 5 lutego 2022 roku. Nazwisko jej przeciwniczki miało zostać wkrótce podane. Nie udało się tej informacji długo utrzymać w tajemnicy, ponieważ dziewczyna w rozmowie z Sylwestrem Wardęgą zdradziła, że stoczy walkę z Lexy Chaplin. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że było to transmitowane na żywo.

High League 2. Fagata będzie walczyć z Lexy Chaplin

Lexy wystąpiła już na gali High League. Pod koniec sierpnia przegrała pojedynek z Natalią Kaczmarczyk. Dziewczyna była zawiedziona wynikiem walki i zapowiedziała, że zamierza wrócić do oktagonu, by móc się ponownie sprawdzić. Youtuberka nie wiedziała, kiedy będzie miała taką możliwość. Jak się okazuje, bardzo szybko otrzymała kolejną szansę.

Informacja o walce Lexy i Fagaty miała zostać podana 13 grudnia. Jednak podekscytowana tym faktem Agata nie wytrzymała napięcia i wcześniej poinformowała o swojej przeciwniczce podczas transmisji na żywo. Mówiąc o diecie, treningach i wadze wyznała, że waży tyle samo co Lexy. Co więcej, początkowo nie zorientowała się, że powiedziała, z kim stoczy walkę. Dopiero mina Wardęgi sprawiła, że Fagata jeszcze raz przemyślała, co właśnie wyznała. Influencerka próbowała wybrnąć z sytuacji i obrócić to w żart, ale nie wyszło jej to najlepiej.

Federacja zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podała nazwisko przeciwniczki Fagaty, jednocześnie potwierdzając jej słowa.

Jak mówi klasyk, tego pojedynku nikt się nie spodziewał! W drugiej walce wieczoru z Agatą "Fagatą" Fąk zmierzy się jedna z najsłynniejszych polskich influencerek, Lexy Chaplin - czytamy na oficjalnym profilu High League.

Fani już wcześniej typowali, że inlfuencerki stoczą pojedynek. Lexy nie ukrywa, że bardzo się z tego powodu cieszy, ponieważ przygotowania do walki sprawiają jej mnóstwo przyjemności.

