Marianna Schreiber dba o to, żeby wykorzystać rozgłos zdobyty w programie "Top Model". Żona jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywa, że jej światopogląd jest daleki od idei głoszonych przez pochodzącego z Bydgoszczy ministra. To właśnie z tego powodu pojawiły się plotki o rzekomym rozwodzie pary. Jak jest naprawdę?

Szykuje się rozwód Schreiberów? "Życie pisze różne scenariusze"

Od kiedy Marianna Schreiber odpadła z "Top Model", jej królestwem jest Instagram. To tam regularnie publikuje przemyślenia na temat polityki i relacji z najbliższymi. Dzięki InstaStories jest w ciągłym kontakcie z fanami. Ostatnio zorganizowała Q&A, podczas którego pojawiło się wiele pytań o jej małżeństwo. Obserwujący chcieli wiedzieć, czy żona ministra chce być z nim już na zawsze.

Życie pisze różne scenariusze. Nigdy nie wybiegam daleko przed siebie. Nie da się wszystkiego zaplanować, bo często właśnie to życie weryfikuje. Wiem, czego potrzebuję, czego pragnę i do czego zmierzam. Tylko czas pokaże, jak będzie dalej - stwierdziła.

Padło też pytanie, czy aspirująca modelka się rozwodzi. Odpowiedziała krótko.

Nie…

Marianna Schreiber wierzy w swoje małżeństwo

Szybko okazało się, że nie tylko co do ścieżki kariery małżeństwo nie jest zgodne. Marianna Schreiber nie podziela poglądów męża, stara się walczyć o prawa kobiet. Niedawno chwaliła prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, w związku ze sprawą zmiany nazwy Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet. Tej zmianie sprzeciwiają się politycy PiS.

Kobieta, o której pierwszy raz zrobiło się głośno za sprawą homofobicznej wypowiedzi, pojawiła się też niedawno na LGBT Film Festival. Mimo to, cały czas zapewnia, że wierzy w swój związek.

Łukasz to miłość mojego życia. To nie jest nasz pierwszy kryzys. I zawsze wychodziliśmy z nich silniejsi - powiedziała niedawno w wywiadzie dla "Super Expresu".

Marianna prowadzi bloga z poezją, w wolnych chwilach pozuje do zdjęć i świetnie odnajduje się na czerwonym dywanie. Łukasz Schreiber pracował w antykwariacie, a "polityka jest jego miłością number one". Jego hobby to gra w szachy. Razem mają sześcioletnią córkę.