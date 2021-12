Więcej informacji na temat Roberta Makłowicza znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Jeżeli szukaliście przepisu na idealny wigilijny barszcz, to koniecznie zobaczcie najnowszy film, który pojawił się na kanale Roberta Makłowicza. Krytyk kulinarny podzielił się z internautami wskazówkami, jak przygotować świąteczną potrawę.

Przepis na idealny wigilijny barszcz według Roberta Makłowicza

Tajemnicą idealnego barszczu wigilijnego jest połączenie ze sobą trzech różnych wywarów: grzybowego, jarzynowego i buraczanego. Poniżej znajduje się szczegółowa lista składników oraz dokładne proporcje, jakie będą potrzebne do przygotowania czterech litrów świątecznej zupy.

Wywar buraczany:

4 kg buraków z ekologicznej uprawy,

2 główki czosnku,

kilkanaście ziarenek ziela angielskiego,

2-3 liście laurowe,

kilkanaście ziarenek czarnego pieprzu,

letnia, osolona przegotowana woda.

Wywar jarzynowy:

1 duży pęczek włoszczyzny jak do rosołu (bez kapusty),

kilka ziaren ziela angielskiego,

kilkanaście ziarenek pieprzu,

1 liść laurowy,

sól,

2 l wody.

Wywar grzybowy:

100 g suszonych prawdziwków (ew. podgrzybków),

sól,

około 500 ml wody.

Sposób wykonania barszczu według Roberta Makłowicza

Buraki należy obrać, pokroić w plastry, włożyć do słoja, a następnie przełożyć je obranymi z łupek i przekrojonymi na pół ząbkami czosnku. Następnie dodać przyprawy: ziele angielski, pieprz i liście laurowe. Wszystko zalać przegotowaną, osoloną letnią wodą. Słój należy zamknąć i odstawić na minimum na trzy, cztery dni.

Kolejnym krokiem jest ugotowanie do miękkości namoczonych wcześniej w 500 mililitrach wody grzybów. Po ich odcedzeniu zachowaj wywar. Z podanych składników ugotuj wywar jarzynowy i ponownie odcedź, zachowując wywar. Zakwas buraczany przecedź, zachowując płyn. Ostatnim etapem jest połączenie wszystkich wywarów, które podgrzej, ale nie dopuść, by doszło do zagotowania (wówczas barszcz straci kolor). Na sam koniec dopraw całość solą, pieprzem i ewentualnie cukrem.

