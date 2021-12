Więcej informacji na temat znanych influencerów przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Pierwsza gala High League odbyła się pod koniec sierpnia 2021 roku. Walką wieczoru był pojedynek najpopularniejszych influencerek w Polsce, czyli Natalii Kaczmarczyk i Lexy Chaplin. Z racji tego, że wydarzenie cieszyło się ogromną popularnością, organizatorzy podjęli decyzję o kontynuowaniu imprezy. W sieci dostępne są już szczegóły, kto wystąpi podczas drugiej gali, która zostanie zorganizowana w przyszłym roku.

Fagata nową zawodniczką High League

Agata Fąk już kilka miesięcy temu poinformowała fanów, że wprowadziła do codziennej rutyny zwiększoną aktywność fizyczną. Dziewczyna jednak nie mówiła wprost, że jest to związane z przygotowaniem do walk w oktagonie. Oficjalna informacja o dołączeniu do federacji pojawiła się 9 grudnia na profilu High League.

Na debiut tej influencerki czekała cała Polska! Agata Fąk "Fagata" kolejną uczestniczką gali HIGH League 2 - czytamy na Instagramie.

Jeszcze nie wiadomo, kto będzie jej przeciwniczką. Organizatorzy zapowiedzieli, że szczegóły zostaną podane w poniedziałek 13 grudnia. W komentarzach pod postem część fanów obstawia, że influencerka może walczyć z Lexy Chaplin, która przegrała pojedynek z Natsu.

Czuję, że z kimś z Teamu X lub z Lexy.

Pewnie z Lexy albo Malubą - przypuszczają internauci.

Szczegóły na temat drugiej gali High League

Wiadomo już, że wydarzenie odbędzie się 5 lutego 2022 roku w TAURON Arenie w Krakowie. Znana jest też walka wieczoru. Federacja ogłosiła, że głównym pojedynkiem drugiej gali High League będzie starcie debiutujących w sportach walki, Jarosława Jarząbkowskiego i Michała Owczarzaka. Ceny wejściówek zaczynają się od 70 złotych i można je nabyć między innymi na stronie eventim.pl.

