Eurowizja Junior w tym roku odbędzie się nieco później niż zwykle. Finał konkursu zaplanowana no 19 grudnia. To nie jedyna zmiana. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne organizatorzy zdecydowali się też na inną formułę ceremonii otwarcia.

Eurowizja Junior 2021. Zmiana w planie ceremonii otwarcia

Chociaż niemal wszystko było już gotowe na uroczystą imprezę otwierającą Eurowizję Junior, organizatorzy postanowili zmienić plany. Z powodu trwającej pandemii ceremonia nie odbędzie się w takim kształcie, do jakiego przywykli widzowie. Nie będzie przemarszu z flagami. Wydarzenie odbędzie się online.

W Eurowizji Junior w tym roku wezmą udział reprezentanci 19 państw. Impreza się rozwija - będzie ich o siedmiu więcej niż w ubiegłym roku, gdy w konkursie uczestniczyło tylko 12 reprezentantów. Z Polski do Paryża jedzie Sara Egwu James - zwyciężczyni "The Voice Kids". Dziewczyna zaśpiewa utwór "Somebody".

Do tej pory Polska miała w konkursie dla najmłodszych dwa ważne sukcesy. Laureatkami Eurowizji Junior były Roksana Węgiel i Viki Gabor. Obie wokalistki także zaczynały przygodę na scenie w programie "The Voice Kids". Ciekawe, czy Sarze James uda się powtórzyć sukces koleżanek z programu.

Pierwotnie ceremonia otwarcia miała się odbyć 13 grudnia w Paryżu. Podczas wieczoru mieli pojawić się wszyscy uczestnicy oraz publiczność. Całość będzie można śledzić na YouTube. Transmisja będzie dostępna na kanale "Junior Eurovision Song Contest".