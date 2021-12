Więcej artykułów na temat znanych youtuberów przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Fani Andziaks z niecierpliwością wyczekiwali grudnia, ponieważ co roku youtuberka dzieli się przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia. Widzowie doskonale wiedzą, że Angelika Zaja?c uwielbia dekorować dom, kupować prezenty dla najbliższych i wspólnie z narzeczonym oglądać świąteczne filmy. W tym roku para postanowił pójść o krok dalej i zamiast śledzić przygody Kevin McCallistera na Netfliksie, sami udali się do Nowego Jorku, by poczuć magię świąt. Oczywiście szczegółowo zrelacjonowali przygodę życia.

Andziaks i Luka na jedną noc zatrzymali się w słynnym hotelu Plaza

Wizyta w Nowym Jorku była dla pary youtuberów spełnieniem marzeń. Jak sami wielokrotnie podkreślali, od zawsze pragnęli przylecieć do Stanów Zjednoczonych w okresie świątecznym. Od samego początku byli zachwyceni miastem, Angelika nie kryła ogromnego wzruszenia, spacerując ulicami Nowego Jorku.

Z racji tego, że Andziaks i Luka są wielkimi fanami przygód o Kevinie McCallisterze, na trasie ich wycieczki nie mogło zabraknąć miejsc, które odwiedził bohater kultowego filmu. Głównymi punktami był oczywiście Central Park, słynny sklep z zabawkami, czy luksusowy hotel Plaza, w którym zatrzymali się na jedną noc.

Youtuberka zdradziła, że pobyt w tym miejscu kosztował ich siedem tysięcy złotych, do tego musieli również doliczyć koszty związane z jedzeniem. W hotelowej restauracji za lunch zapłacili prawie 450 złotych. Angelika wyznała, że jest świadoma wysokich cen, ale było to jej wielkie marzenie, dlatego postanowiła nieco zaszaleć.

Wśród wielu zalet wymarzonego miejsca, jak pięknie urządzony pokój czy niesamowita atmosfera pojawił się też jeden minus. Para liczyła na to, że podobnie jak Kevin wykąpią się w basenie. Ku wielkiemu zaskoczeniu okazało się, w tym hotelu nie ma takiego udogodnienia, a słynna scena kręcona była w innym miejscu. Mimo wszystko youtuberzy byli bardzo zadowoleni z pobytu, tym bardziej że był to ich wzajemny prezent w ramach mikołajek.

