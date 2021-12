Więcej o tym, co dzieje się w telewizji, przeczytasz na Gazeta.pl

"W tyle wizji" to program w założeniu publicystyczno-satyryczny, w którym omawiane są najważniejsze wydarzenia polityczne minionych dni. Audycję można oglądać w TVP Info, jednak okazuje się, że trzeba to robić bardzo, bardzo uważnie, jeśli chce się otrzymać w pełni rzetelne informacje. Podczas odcinka programu z 8 grudnia prowadzący Krzysztof Feusette wziął na tapetę artykuł z Wprost.pl. Stacja obcięła jednak fragment tytułu publikacji, który odnosił się do wiceministra sportu Łukasza Mejzy i ujawnionej przez dziennikarzy WP afery z praktykami biznesowymi polityka.

TVP Info ukrywa Mejzę, wyciąga Trzaskowskiego

Dziennikarze WP dotarli do informacji od niedoszłych klientów Łukasza Mejzy. Firma prowadzona przez polityka miała oferować terapie nieuleczalnych chorób (takich jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona czy nowotwory) metodami, które nie mają medycznego potwierdzenia. Mejza 8 grudnia zwołał konferencję prasową, a w obronie polityka stanęły m.in. "Wiadomości", w których komentowano, że polityk atakowany jest przez opozycję.

Ciekawą strategię obrali też twórcy "W tyle wizji". Omawiany tego samego dnia artykuł z Wprost.pl nosi tytuł "Dlaczego w PO śmieją się z Trzaskowskiego i co będzie z Łukaszem Mejzą". TVP Info pokazała dosłownie przez moment cały nagłówek, jednak szybko obcięła drugą część i skupiła się wyłącznie na tej poświęconej politykowi opozycji.

TVP Info 'W tyle wizji' TVP Info

Lektorzy przeczytali wyłącznie fragment o Trzaskowskim - o sprawie Mejzy nie padło ani słowa. Prowadzący Krzysztof Feusette, który komentował materiał, również odniósł się tylko do tematu związanego z prezydentem Warszawy. To zresztą nie pierwszy raz, gdy TVP Info specyficznie interpretuje rzeczywistość. Lista jest dość długa. Głośno było m.in. o zasłanianiu serduszek WOŚP noszonych przez dziennikarzy na antenie, rozrzucaniu śmieci pod stworzenie materiału, a paski wyświetlane na antenie stacji są już właściwie legendarne.