Chopin prawie tak popularny jak Mata i Sobel, ale lepszy od Ekipy. Tego szukali Polacy w 2021 roku

Kolejny rok pandemii mocno wpłynął na to, czego szukaliśmy w internecie. Mimo przekładnych premier filmowych i odwoływanych koncertów, w kulturze działo się dosyć dużo. Bez dwóch zdań 2021 rok należał do Maty. Raper zdominował wyniki wyszukiwań nie tylko jeśli chodzi o wykonawców, ale także teksty piosenek i koncerty. Internet w Polsce opanowało także szaleństwo związane z serialem "Squid Game", który ukazał się we wrześniu. Szukaliśmy informacji o samej produkcji Netfliksa, ale też przepisów na ciastka dalgona czy dziecięcych zabaw, które przedstawione były w serialu.

Rok 2021 w wyszukiwarce Google w Polsce

Na liście najchętniej szukanych produkcji zaraz za "Squid Game" znaleźli się "Bridgertonowie" oraz "Ginny and Georgia" (co ciekawe, tego serialu szukaliśmy błędnie jako "Ginny and Georgie"). Film, o którym bez dwóch zdań było najgłośniej, to "Diuna", której wyczekiwana premiera została przesunięta o rok. Poza tym interesowaliśmy się głównie polskimi premierami - na drugim miejscu uplasowały się "Dziewczyny z Dubaju", a podium zamyka "Small World" Patryka Vegi.

Wśród muzyków i zespołów króluje Mata, a tuż za nim znalazł się zwycięzca tegorocznej Eurowizji, zespół Maneskin. Wysoko, bo na trzecie miejsce, trafiła Young Leosia. Spośród wydarzeń muzycznych Polaków bardzo interesował krytykowany koncert Sobla, głośny koncert Maty na warszawskim Bemowie, a także... konkurs Chopinowski, który w wynikach wyszukiwań pobił nawet trasę Ekipy.

Listę najczęściej szukanych osób zdominowały gwiazdy sportu. Na pierwszym miejscu znalazł się piłkarz Christian Eriksen, reprezentant Danii, który podczas meczu z Finlandią na Euro 2020 miał zawał serca. Na kilka minut kibice na całym świecie wstrzymali oddech, jednak dzięki szybkiej interwencji kolegi z zespołu i lekarzy udało się go uratować. Trzecie miejsce również związane jest z tegorocznymi mistrzostwami - należy do trenera polskiej reprezentacji piłki nożnej Paulo Sousy. Na drugim uplasowała się natomiast do influencerka Natsu.