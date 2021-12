Bądź na bieżąco. Więcej o polskim show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl.

Anna Lewandowska zadbała o to, aby nie być znaną tylko z małżeństwa z Robertem Lewandowskim. Stworzyła własne imperium fitness, ruszyła z firmą cateringową, a także założyła markę z kosmetykami naturalnymi. Trenerka postanowiła pochwalić się na InstaStories nowymi produktami do włosów, lecz schodzą one na drugi plan.

Anna Lewandowska zdecydowała się na nietypowy krok. Topless reklamuje produkty do włosów

Anna Lewandowska już wielokrotnie promowała produkty sygnowane swoim nazwiskiem. Tym razem jednak wybrała dość oryginalny sposób, aby zareklamować nowe produkty do pielęgnacji włosów. Marka Anny Lewandowskiej odnosi ogromne sukcesy, a także prężnie się rozwija, wprowadzając nowe linie produktów. Najnowsze produkty to preparaty do włosów.

Lewandowska opublikowała na InstaStories krótkie nagranie, na którym stoi w sypialni tyłem do lustra. Trenerka macha włosami na boki, przy czym prezentuje kondycję włosów po użyciu szamponu i odżywki, lecz to nie włosy grały tam pierwsze skrzypce. O wiele większą uwagę przyciągał fakt, że Ania nagrywa się w samych spodniach.

Trzeba przyznać, że Anna Lewandowska wie, jak sprawić, żeby było o niej głośno. Myślicie, że częściej będzie w taki sposób reklamować kolejne produkty? Używaliście kosmetyków z marki trenerki? Jakie macie zdanie na ich temat?

Anna Lewandowska Fot. Instagram @annalewandowskahpba

