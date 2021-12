Finał 10. edycji "Masterchefa" za nami. W odcinku zmierzyli się Mariusz, Ela, Renia i Maciek. To właśnie ostatni, a zarazem najmłodszych kucharz okazał się być najlepszym w tej edycji. W ścisłym finale Maciek stoczył bardzo wyrównany pojedynek z Mariuszem, z którym byli niczym programowy ojciec i syn. Kucharze godnie rywalizowali, prezentując naprawdę wysoki poziom oraz klasę.

"Masterchef". Finałowy przepis na pierś z kaczki możesz przygotować na bożonarodzeniowy obiad

Maciej Regulski zachwycił jurorów swoim popisowym daniem finałowym. Zaledwie 23-letni kucharz zaserwował Magdzie Gessler, Michelowi Moronowi oraz Annie Starmach doskonałą pierś z kaczki z puree z kapusty czerwonej. Do tego podał chips z kaszy gryczanej, a całość okrasił wybitnym sosem z czerwonego wina. Już sam opis sprawił, że chce się jeść! Przepis jest dostępny dla każdego, więc można samemu wypróbować danie, jednocześnie zaskakując gości podczas bożonarodzeniowego obiadu.

"Masterchef". Przepis na pierś z kaczki, puree z kapusty czerwonej, chips z kaszy gryczanej oraz sos z czerwonego wina

Do przygotowania finałowego dania Maćka z programu "Masterchef" potrzeba składników, z których większość znajduje się w polskich domach. Niezbędne są:

pierś z kaczki,

czerwona kapusta,

czerwone wino,

śmietana 30%,

mleko,

szalotka,

czosnek,

goździki,

cynamon w laskach,

ziarna anyżu,

ziemniak,

sos sojowy,

sos ostrygowy,

masło,

cukier,

kasza gryczana,

skrobia ziemniaczana,

sól,

pieprz.

Aby przygotować pierś z kaczki, należy naciąć skórę na krzyż, a następnie podsmażyć kaczkę na zimnej patelni na średnim ogniu, do momentu, aż pierś uzyska złocisty kolor. Warto smażyć tak długo, by otrzymać ulubiony poziom wysmażenia. W międzyczasie warto obracać kaczkę. Po usmażeniu pozostawiamy ją na patelni.

W międzyczasie można zająć się puree z czerwonej kapusty. 1/8 główki kapusty należy zetrzeć na bardzo drobnych oczkach. Następnie warzywo wrzucamy na patelnię i podsmażamy wraz z posiekaną szalotką i łyżką masła. Gdy składki się zeszklą, należy dodać ok. 100 ml wina. Po jego zredukowaniu na patelnię wrzucamy jednego, pokrojonego w kostkę ziemniaka. Zalewamy 150 ml śmietany i gotujemy przez ok. 30 minut. W międzyczasie dodajemy mleko, jeśli uznamy, że płynu jest za mało. Po ugotowaniu ziemniaków całość blendujemy wraz z dwoma pokruszonymi goździkami i doprawiamy do smaku.

Przygotowanie sosu do piersi z kaczki jest również dość proste, a jakże efektowne! Do garnka należy wlać ok. 300 ml wina, którego używaliśmy do przygotowania puree z kapusty. Dodajemy laskę cynamonu (w całości), łyżeczkę anyżu, łyżkę sosu ostrygowego oraz sojowego, łyżkę cukru i szalotkę pokrojoną w pióra. Całość trzeba zredukować. Na koniec, po wyłączeniu grzania warto dorzucić dwie łyżki zimnego masła i mieszać do połączenia wszystkich składników.

Do przygotowania został już tylko chips z kaszy gryczanej. Tę gotujemy nieco dłużej niż klasycznie, czyli do lekkiego rozgotowania. Po odsączeniu warto wymieszać ją z ok. 2-3 łyżkami skrobi ziemniaczanej. Odrobina wody pozwoli uzyskać twarde, a zarazem spójne ciasto. Wałkujemy je na grubość ok. 2 mm i wykrawamy nieregularne kształt. Następne smażymy je na tłuszczu z kaczki przez ok. 3 minuty, aż staną się chrupkie.

Całość podajemy na dużym talerzu, układając kaczkę na kleksie z puree z kapusty i przystrajając chipsem z kaszy. Talerz polewamy sosem i podajemy gościom.