Kilka tygodni temu Barbara Kurdej-Szatan opublikowała na Instagramie wpis, który do dziś jest szeroko komentowany. Celebrytka w wulgarny sposób odniosła się do pracy Straży Granicznej. Czyżby do tego nawiązał prowadzący koncert "Murem za polskim mundurem", zorganizowanego przez Telewizję Polską?

Prowadzący koncert "Murem za polskim mundurem" nawiązali do wpisu Kurdej-Szatan? "Nie zgadzamy się na to"

Emocjonalny wpis Barbary Kurdej-Szatan, w którym nazwała Straż Graniczną "mordercami", to nie wszystko. Aktorka wdała się w dyskusję z internautami i nie przebierała w słowach. Posypały się przekleństwa. Za całe zachowanie została ukarana i straciła przez to rolę w serialu "M jak miłość". Ponoć też sieć komórkowa, której jest twarzą, nie chce przedłużyć z nią kontraktu i w najbliższym czasie zobaczymy jedynie nakręcone już reklamy.

5 grudnia został zorganizowany koncert "Murem za polskim mundurem". Inicjatywa Telewizji Polskiej i Ministerstwa Obrony Narodowej ma wesprzeć służby mundurowe stacjonujące na polskiej granicy. Na scenie wystąpili polscy i zagraniczni artyści, a wszystko było transmitowane na żywo. Internauci nie kryją oburzenia.

Między występami, które bardziej zachęcały do tańca, niż skłaniały do jakiejkolwiek refleksji, Małgorzata Tomaszewska i Ida Nowakowska rozmawiały z żołnierzami, a także ze sceny przemawiali prowadzący - dziennikarka TVP Info Agata Konarska oraz prowadzący "Wiadomości" Michał Adamczyk. W pewnym momencie Adamczyk nawiązał do wpisu celebrytki?

W ostatnim czasie wylała się fala hejtu. Nie zgadzamy się na to - powiedział ze sceny.

Oglądaliście ten koncert? Co sądzicie o organizacji takiego przedsięwzięcia?

