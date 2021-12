Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



REKLAMA

Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski rozwodzą się po wieloletnim małżeństwie. Ostatnie doniesienia wskazują na to, że para nie rozejdzie się w przyjacielskiej atmosferze. Według informacji, które jako pierwszy opublikował tygodnik "Na żywo" kobieta wniosła o rozwód z orzeczeniem o winie.

Minęły 52 lata od założenia grupy Monty Pythona. Jak potoczyły się losy twórców?

Zobacz wideo Najtrudniejsze rozwody polskich gwiazd. Oni nie potrafili rozstać się z klasą

Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski rozwodzą się

Powodem miały być liczne zdrady jej męża. Pismo powołuje się na informacje uzyskane od przyjaciółki gwiazdy. Do tych rewelacji odniósł się sam kompozytor, który w oświadczeniu na Facebooku napisał, że to on złożył pozew o rozwód.

ZOBACZ: Krzesimir Dębski dementuje słowa Anny Jurksztowicz na temat rozwodu z orzeczeniem o jego winie: Sprawę ja złożyłem do sądu

Następnie ponownie głos zabrała wokalistka i wyznała, że nie chce już publicznie poruszać tej kwestii. Dodała też, że jest wyznaczony termin rozprawy.

Już nie komentuje mojego rozwodu, ale podkreślam, że to prawda, bo nie chcę tego zatajać. Muszę teraz chwilę odpocząć. Termin rozprawy jest już wyznaczony – wyznała.

Koniec małżeństwa Anny Jurksztowicz i Krzesimira Dębskiego. Komentują znajomi

Więcej do powiedzenia mają znajomi pary. Twierdzą, że kompozytor od dwóch lat spotyka się z inną kobietą, którą zabiera także na spotkania ze znajomymi. Mimo to zdaniem przyjaciółki Anny, mężczyzna nie będzie chciał ponieść konsekwencji.

Wiele razy mówiliśmy jej [Annie Jurksztowicz - przyp. red.], by przejrzała wreszcie na oczy, ale ona bardzo go kochała i nie dopuszczała do siebie myśli, że mogliby się rozstać. (...) Krzesimir nie odpuści. Będzie chciał udowodnić, że nie odpowiada za rozpad tego związku. Można spodziewać się publicznego prania brudów – powiedziała informatorka "Super Expressu".

Rozwód Jurksztowicz i Dębskiego

Wokalistka Anna Jurksztowicz i kompozytor Krzesimir Dębski poznali się w latach 80. To on napisał dla niej przebój - "Diamentowy kolczyk". Para ma dwoje dzieci. Jurksztowicz była także producentką i impresario męża. Proces rozwodowy muzycznej pary ma się rozpocząć na początku przyszłego roku.

Radzimir to nie jedyne dziecko Krzesimira Dębskiego! Kompozytor ma czworo dzieci, a wszystkie o równie oryginalnych imionach