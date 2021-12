Więcej świątecznych przepisów gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl

Ekipa Friza co roku organizuje wspólną kolację wigilijną. Youtuberzy zasiadają do stołu i wspominają wydarzenia minionego roku. Przy okazji chętnie poznają tradycje, jakie wynieśli z rodzinnych stron. Znamy ich ulubione potrawy.

Zobacz wideo Ekipa Friza bawi się na tegorocznej wigilii firmowej

Wersow postanowiła podzielić się z fanami przepisem na ulubioną świąteczną sałatkę. Weronika Sowa kiedyś mieszkała z rodziną w Wiedniu. Kartofel salad to tradycyjne danie, które podaje się w krajach niemieckojęzycznych. Doskonale komponuje się z wigilijną rybą lub kotletem na drugi dzień świąt. Danie jest bardzo proste w przygotowaniu. Potrzebne będą:

kilogram ziemniaków, ale ugotowane tak, aby były twarde i można było z nich swobodnie zdjąć skórkę,

cebula,

czosnek,

trzy łyżki majonezu,

400 ml śmietany 18%,

sól, pieprz do smaku.

Jak przygotować ulubioną sałatkę Wersow, czyli kartofel salad w pigułce

Ziemniaki obieramy ze skórki, a następnie kroimy w talarki. Weronika Sowa zdradziła patent na perfekcyjne obranie czosnku. Należy przekroić całość na pół i uderzyć nożem - wtedy łupiny powinny same odejść. Kolejnym krokiem jest zrobienie sosu. Trzy łyżki majonezu mieszamy z 400 ml śmietany 18%, czosnkiem przeciśniętym przez praskę, szczyptą soli i pieprzu. Następnie całość dodajemy do warzyw i mieszamy. Cebulę kroimy w kostkę i dodajemy do gotowej sałatki i wstawiamy do lodówki.

Wersow przygotowała świąteczną sałatkę Screen YouTube Wersow

Ekipa Friza zdradza swoje ulubione potrawy wigilijne

Większość Ekipowiczów przyznała, że w rodzinnych stronach starają się, aby na stole znalazło się 12 potraw. Wujek Łuki preferuje danie, za którym nikt poza nim nie przepada. Jest to tak zwana spółka, czyli cztery rodzaje fasoli wymieszane z ryżem.

Fusialka postawiła na napój prawdziwej zimiary, czyli herbatkę. Do dzbanka dodała cytrynę, pomarańcze, grejpfruta, cynamon, goździki i imbir. Ten napój z pewnością rozgrzeje największego zmarzlucha. Oprócz tego Tromba zdradził, że do potraw wigilijnych uwielbia wypić kompot z gruszek. Większość ekipowiczów nie przepada za kompotem z suszu.

Ci Ekipowicze postawili na klasykę. Każdy zna ich ulubione potrawy

Murcix w ubiegłym roku przygotowała pierogi z ciasta drożdżowego z sosem tzatziki i farszem z kapusty i grzybów. Najczęściej wymienianą pozycją przez członków Ekipy była tradycyjna wersja tego dania, ale raczej nie powinno budzić to zaskoczenia. Wersow wyznała, że zawsze objada się nimi do upadłego. Inną bardzo lubianą alternatywą są krokiety, które przyniósł Wujek Łuki, także w wersji keto. Jeśli znudziła wam się tradycyjna wersja pierogów, z pomocą przyszedł Patec. W jego rodzinnym domu popularne są pierogi góralskie, czyli z ziemniakami i boczkiem.

Jakie ryby je Ekipa Friza?

Wiele osób nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez ryby. Wśród typów Ekipy Friza znalazł się tradycyjny karp. Mateusz Trąbka przyznał, że przez wiele lat na stole w jego rodzinnym domu pojawiał się także łosoś. Teraz tę tradycję przeniósł do domu swojej ukochanej - Marcysi Ryskali. U Murcix zwykle jest wiele rodzajów tej potrawy. W domu rodzinnym serwuje się rybę po grecku, japońsku i w galarecie.

Tych dodatków nie mogło zabraknąć na wigilii Ekipy

Święta nie mogą obejść się bez sałatki jarzynowej. Tym razem wykonaniem dania zajął się Mini Majk. Tromba przyznał, że w jego rodzinnym domu przygotowuje się jeszcze jedną przystawkę z buraczków. Mateusz Trąbka lubi wymieszać je z chrzanem, ponieważ jak twierdzi wydobywa w ten sposób niesamowity smak.

Wersow pełną parą przygotowuje się do Bożego Narodzenia. Już piecze pierniczki

Nietypowe barszcze w domach rodzinnych Ekipy Friza

Podczas wieczerzy wigilijnej najczęściej je się zupę grzybową lub barszcz czerwony z uszkami. Wedle preferencji zwykle stawia się na nadzienie mięsne lub z kapustą i grzybami. Mama Friza zawsze przygotowywała mu tę pierwszą, raczej mniej popularną alternatywę, ponieważ youtuber nie przepada za potrawami wigilijnymi. Nowciax zdradził, że w jego domu przygotowuje się barszcz biały z uszkami.