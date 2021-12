"Lista Plotka" Natalia Janoszek zdradziła, co jadła na kolacji za milion!

Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Natalia Janoszek pojawiła się niedawno w studiu "Listy Plotka". Aktorka była przed kamerą szczera i odpowiedziała na wszystkie pytania. Janoszek zrobiła karierę w Bollywood, a teraz przyznała, że na planie zdjęciowym irytuje ją to, że kiedy chce zjeść w samotności posiłek i wybiera ostatni stolik, po chwili wszystkie pozostałe miejsca już zajęte.

Zobacz wideo "Lista Plotka" Natalia Janoszek

Natalia Janoszek nie unikała też bardzo prywatnych pytań. Jedno z nich dotyczyło tego, jakie szalone wiadomości otrzymuje od fanów. Niektórzy mogą się zdziwić, co wypisują do niej internauci. Jeden z nich poprosił ją o… brudne rajstopy. Innym razem napisała do niej żona znanego skoczka narciarskiego. Pytanie, które zadała, zamurowało Janoszek. Czego chciała się dowiedzieć? Tego dowiecie się w filmie.

Czy Natalia Janoszek ma fetysze? Owszem. Jednym z nich są gładko ogoleni mężczyźni w stylu Justina Biebera.

Aktorka wskazała też trzy osoby, których nie chciałaby zobaczyć nago. Dwie z nich są ze świata polityki. Trzecia to jej tata. Przy okazji powiedziała, że zdarzyło jej się nakryć rodziców w dwuznacznej sytuacji.

Kilka tygodni temu Natalia Janoszek przeprowadziła wyjątkową licytację za pośrednictwem jednej z platform aukcyjnych. Grecki milioner Victor Restis zdecydował się zapłacić blisko milion dolarów za kolację w jej towarzystwie. Aktorka zdradziła, jakie dania podano na spotkaniu.