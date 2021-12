Więcej artykułów na temat znanych youtuberów przeczytasz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Początek grudnia to dla większości youtuberów bardzo pracowity czas. Szczególnie od kilku lat popularne stało się publikowanie codziennych filmów, w których influencerzy prześcigają się w pomysłach na świąteczne, potrawy, stroje, prezenty czy dekoracje. Do tego grona dołączyła również Weronika Sowa należąca do Ekipy. W najnowszym filmie 25-latka pokazała, jakie dodatki wybrała do sypialni, żeby pomieszczenie nabrało świątecznego klimatu.

Agnieszka Dygant odsłania mieszkanie. Kuchnia piękna, ale patrzymy na łazienkę

Zobacz wideo Wersow zdradza jak idą przygotowania do ślubu. Jej największym marzeniem jest być dobrą mamą i żoną

Wersow jest gotowa na święta. Youtuberka postawiła na klasyczne dekoracje, nie zapomniała również o specjalnym zapachu

Choć do świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze trochę czasu, to członkini Ekipy nie chciała zostawiać metamorfozy sypialni na ostatnią chwilę. Już na początku grudnia postanowiła wybrać się na zakupy i skompletować potrzebne dekoracje. Bardzo ważnym aspektem była również kolorystyka, jaka miała pojawić się w pomieszczeniu. W tym roku Weronika postawiła na odcienie beżu i złota.

Długo myślałam, jak w tym roku przyozdobić pokój. Stwierdziłam, że nie chcę tak mocno iść w czerwień i zieleń. Bardziej postawiłabym na beż z dodatkami złotymi - zdradziła na początku filmu.

Wersow Screen: YouTube/wersow

Mając dokładnie przemyślany plan, udała się do galerii handlowej. Na pierwszy ogień poszły znane sklepy z dodatkami do domu. Bogata oferta pozwoliła jej zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze rzeczy. Na liście zakupów znalazły się między innymi poduszki i pościel z hasłami świątecznymi, figurki czy światełka.

Wersow Screen: YouTube/wersow

Jesienne elementy bardzo szybko zostały zastąpione nowymi elementami. Na łóżku pojawiła się beżowa pościel i kolorowe poduszki, a na komodzie obok, złota figurka.

Wersow Screen: YouTube/wersow

Na złotym stoliku youtuberka postanowiła umieścić szklany pojemnik, do którego włożyła pierniczki, a obok telewizora pojawił się zielony świąteczny stroik. Ulubiony fotel przyozdobiła lampkami i położyła na nim tematyczne poduszki.

Wersow Screen: YouTube/wersow

Wersow Screen: YouTube/wersow

W tym roku w sypialni Friza i Wersow nie będzie dużej choinki. Influencerka postawiła na delikatną złotą ozdobę, którą umieściła na podłodze zaraz przy wejściu do pomieszczenia.

Wersow Screen: YouTube/wersow

Oczywiście Weronika nie zapomniała o świątecznym zapachu. Dziewczyna wybrała specjalne świece i patyczki zapachowe oraz spray, którym może spryskać pościel.

Zapachy, które kojarzą mi się z zimą to cynamon, goździki oraz pomarańcza. To są moje ulubione zapachy.

Wersow Screen: youTube/wersow

W filmie została również pokazana reakcja Friza na metamorfozę pokoju. Youtuberowi oczywiście spodobały się pomysły narzeczonej. Również widzowie docenili kreatywność Weroniki. W komentarzach pochwalili jej dobry gust. Nie tylko Wersow rozpoczęła przygotowania do świąt. Na kanałach pozostałych członkiń Ekipy również pojawiły się filmy, w których zaprezentowały dekoracje świąteczne.