W sobotę, 4 grudnia w Toruniu odbędą się obchody 30. rocznicy powstania Radia Maryja. Jak się okazuje, impreza, którą organizuje ojciec Tadeusz Rydzyk, będzie mieć ogromną skalę. Na oficjalnym portalu radia można przeczytać, że z powodu jubileuszu zamknięta zostanie część ulic dojazdowych do toruńskiej Hali Arena. Mieszkańcy nie są z tego faktu zadowoleni.

30-lecie Radia Maryja. Ojciec Rydzyk szykuje uroczystość w hali Arena w Toruniu

Z okazji 30 jubileuszu "dziecka" ojca Rydzyka, najbardziej znany redemptorysta w Polsce spodziewa się napływu słuchaczy Radia Maryja z całej Polski. Jak się okazuje, ma to spowodować spore utrudnienia w ruchu. Miłośnicy religijnego radia mają spotkać się m.in. przed siedzibą Radia Maryja, w sanktuarium przy Porcie Drzewnym i dopiero razem udać do hali Arena.

Na oficjalnej stronie radia można przeczytać, że na zgromadzonych w "grodzie Kopernika" czeka ogrom atrakcji. Zaplanowano m.in. koncert ojców bernardynów z Lublina, pierwszosobotnią godzinę przed Najświętszym Sakramentem. Zostanie także wspólnie odmówiony różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, będzie sprawowana msza i odbędzie się koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

Organizatorzy liczą też, że na uroczystości zjawią się "najważniejsze osoby w państwie". Wspomniano, że z okazji 25-lecia Radia Maryja, na obchodach pojawił się prezydent Andrzej Duda, a w innych uroczystościach organizowanych przez ojca Rydzyka zjawiał się sam Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.

30-lecie Radia Maryja. Ogromna impreza na hali Arena w cieniu pandemii

Ministerstwo Zdrowia codziennie informuje o nowych przypadkach zakażeń COVID-19. Od kilku dni liczba chorych zwiększa się o niemal 30 tys. nowych przypadków. Pojawiły się głosy, że organizacja imprezy masowej na ogromną skalę w obliczu pandemii nie powinna mieć miejsca. W kraju wprowadzono obostrzenia, dot. organizacji wydarzeń na większą skalę. W zgromadzeniach może brać udział maksymalnie 100 osób, jednak do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.

I znowu ministrowie jako ministranci będą pląsać, zamiast zająć się tym, że umiera dodatkowo pół tysiąca ludzi dziennie.

Przecież są restrykcje covidowe, to Radia Maryja nie obowiązuje? Chyba że Bóg was ochroni, no to super! - pyta jeden z internautów na Facebooku.

Na stronie Radia Maryja oraz w mediach społecznościowych nie znajdziemy żadnych informacji na temat restrykcji wprowadzonych w ramach obchodów 30-lecia radia ojca Rydzyka. Jedynie portal nowosci.com.pl informuje, że organizatorzy "apelują o zachowanie przepisów sanitarnych". Dodatkowo studenci pielęgniarstwa z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej mają mierzyć temperaturę uczestnikom imprezy. Nie ma informacji o żadnych obostrzeniach, co do ilości zgromadzonych.

30. urodziny Radia Maryja. Internauci komentują wydarzenie

Konieczność wprowadzenia zmian w ruchu drogowym w Toruniu nie przypadła do gustu mieszkańcom. Wielu z nich wyraziło sprzeciw wobec zamknięcia dróg, niektórzy dali wyraz także w mediach społecznościowych.

Miałem iść 4 grudnia do Barbary na imieniny, ale wezmę Maybacha i pojadę na urodziny radia Maryja. Po imprezie, jak już oddam auto Rydzykowi, wezmę i się upiję.

To w sobotę będzie spęd. Człowiek do domu nie dojedzie, ale nie zapomnijcie o kopertach, Tadziu na was liczy.

To już trzydzieści lat? Ogłupiania narodu, szczucia i jątrzenia, szerzenia antysemityzmu i nienawiści wobec innych mniejszości, budowania politycznych wpływów i wyciągania pazernej łapy po wdowi emerycki grosz i państwowe miliony!!? - piszą internauci na Facebooku.

Niektórzy jednak cenią sobie istnienie Radia Maryja i wyrażają się pochlebnie na temat zbliżającej się uroczystości.

Boże Ty nas prowadź i strzeż a Radio Maryja niech się rozwija ku czci Bożej i pożytkowi ludzi! Dzięki Ojcze Rydzyku.

Piękne niezależne i wolne media. Cała armio ojca Tadeusza - Alleluja i do przodu. Dzieła Matki Bożej nie zniszczy żadna siła. Niech Pan Błogosławi.