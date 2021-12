Więcej na temat kulinariów znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Nie wszyscy mają czas, ochotę czy zdolności kulinarne, by stać przy garnkach i przygotowywać świąteczne potrawy. Dla takich osób naprzeciw wychodzi m.in. Magda Gessler, która w swoich lokalach oferuje wigilijny catering. W propozycjach znanej restauratorki znajdziemy zarówno tradycyjne, jak i wegańskie dania. W warszawskiej restauracji "AleGloria" można składać zamówienia do 22 grudnia. W menu znalazło się wiele nowinek, lecz skromna kolacja to niemały wydatek.

Zobacz wideo Gwiazdy o gwiazdach - Magda Gessler

Siedem gwiazd, które spadły ze szczytu i ogłosiły bankructwo. Na co wydały pieniądze?

Wigilijny catering od Magdy Gessler? Ceny pierogów zwalają z nóg

W "AleGlorii" Magdy Gessler można zamówić wszystko, co potrzebne na świąteczny stół, choć jeśli zdecydujecie się na podążanie zgodnie z tradycją i 12 potraw - portfel poważnie na tym ucierpi. Jeśli natomiast wystarczy wam skromna kolacja, można składać zamówienia na pierogi, barszcz, uszka czy rybę. Do wyboru jest wiele dań głównych.

Żadna wigilia nie obejdzie się bez pierogów, a tych u restauratorki dostatek. Jest ich aż trzynaście rodzajów, w tym poza tradycyjnymi ruskimi czy z kapustą i grzybami znajdziecie także m.in. wegańskie nadziewane batatami i chilli. Minimalna liczba zamówienia to dziesięć sztuk, co kosztuje 40 złotych (tak, 4 zł za jednego pieroga). Tańsze są pierogi z soczewicą oraz z kaszanką i cynamonem, które kosztują 3 zł za sztukę.

Tradycyjne uszka kosztują 15 złotych za porcję (10 sztuk). Minimalna liczba porcji do zamówienia to trzy. Zatem za same uszka trzeba zapłacić 45 złotych. Do tego przydałby się barszcz czerwony. W tym przypadku jedna porcja (250 ml) kosztuje 12 złotych. Tutaj także trzeba zamówić co najmniej trzy porcje, co daje 36 złotych.

Jessica Mercedes powiększyła usta. Fan: Wątpię, żeby się przyznała. Odpowiedziała

Oprócz pierogów i barszczu z uszkami przydałoby się posmakować innych potraw. W daniach głównych pojawiły się głównie mięsne i rybne propozycje. Można zamówić całą gęś faszerowaną wątróbką cielęcą, chałką, pietruszką i żurawiną, która jest najdroższą opcją z menu i kosztuje 299 złotych. Kaczka pieczona w pomarańczach to 129 złotych za porcję (2 kg). Pieczony udziec z indyka to 90 złotych za porcję, w której mieści się około kilograma mięsa. Schab w sosie własnym faszerowany wędzoną śliwką to koszt 85 złotych za kilogram. Wegetarianie i weganie znajdą dla siebie gołąbki z kiszonej kapusty z kaszą perłową i grzybami, które kosztują 18 złotych za porcję (2 sztuki). W przypadku tych dań głównych można zamówić po jednej porcji. Inaczej sytuacja wygląda m.in. z bigosem. Ten w porcji ma 250 gramów, które kosztują 28 złotych. Minimalna liczba do zamówienia to trzy porcje, a więc za 750 gramów bigosu zapłacimy 84 złote. Ile zatem kosztuje wigilijna kolacja wprost od Magdy Gessler? Oczywiście wszystko zależy od apetytu poszczególnych osób, ale przygotowaliśmy krótkie podsumowanie, które zawiera najskromniejszy budżetowy wariant i najważniejsze opcje.

Pierogi ruskie - 10 szt. - 40 zł

Uszka - 30 szt. - 45 zł

Barszcz - 36 zł

Karp w sosie borowikowym - 600 g (3 porcje) - 102 zł

Sałatka jarzynowa - 750 g (3 porcje) - 36 zł

Makowiec (sztuka) - 130 zł

Gdyby wasza skromna kolacja się na tym zakończyła, za tę ucztę zapłacilibyście 389 złotych. Świąteczne menu od Magdy Gessler jest także dostępne w jej restauracji "U Fukiera", gdzie propozycje nieznacznie się różnią. Skusicie się na catering?

Małgorzata Rozenek udekorowała dom na święta. Wybrała niecodzienny temat przewodni