Ministerstwo Zdrowia poinformowało o możliwości przyjmowania trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19. Małgorzata Rozenek-Majdan skorzystała z tej możliwości i szybko podzieliła się z fanami ważną informacją. Pod postem na Instagramie nie mogło zabraknąć komentarzy antyszczepionkowców. Głos w sprawie zabrały Edyta Górniak i Izabella Miko.

Izabella Miko nie ukrywa, że jest nieufna wobec szczepionek. Z teorii spiskowych gwiazdy "Kochaj i tańcz" śmiał się między innymi Bartłomiej Kasprzykowski. Aktorka twierdziła, że po przyjęciu dwóch dawek szczepionki, ciało jest namagnesowane.

Izabella Miko poucza Małgorzatę Rozenek

Małgorzata Rozenek uważa, że osoby, które się nie zaszczepiły są "po złej stronie mocy". To sformułowanie wzburzyło Izabellę Miko. Uważa, że ludzie mają prawo bać się o swoje życie i nie jest to powód do wyśmiewania. Jej zdaniem jest wiele statystyk i liczb, które mówią o szkodliwości szczepionki przeciwko Covid-19.

Jest wiele statystyk i liczb, które nie są pokazywane w mediach, więc trzeba samemu szukać i uważam, że osoby, które są dociekliwe i nie wierzą ślepo w to, co jest pokazywane w telewizji akurat naprawdę dbają o swoje zdrowie i bardzo świadomie podchodzą do tego ryzyka - napisała Izabella Miko.

Aktorka zauważa, że w Polsce nic ją nie zmusza do zaszczepienia

Miko dodała, że w Polsce na ten moment szczepionka nie jest wymagana w miejscach pracy czy restauracjach. Uważa, że każdy może sobie radzić z "tym wirusem" w dowolny sposób, a szczepienie nie ma wpływu na zarażenie.

Cieszcie się, że w Polsce nie jesteście przymuszani do tego, jeżeli chcecie pracować albo usiąść w restauracji - podkreśliła Miko.

komentarz Izy Miko Instagram/m_rozenek

Edyta Górniak nakłania Małgorzatę Rozenek do szanowania decyzji innych ludzi

Równie oburzona okazała się być Edyta Górniak, która napisała, że "moc istnieje tylko w Światłości". Uważa, że post Rozenek wyraźnie wskazuje na jej wzgardzenie osobami niezaszczepionymi i poczucie przewagi. Piosenkarka podkreśla, że jej zachowanie nie jest wyrazem szacunku. Uważa, że każda dusza ma swoją ścieżkę i nikt nie powinien tego oceniać.

Każda Dusza ma swoją ścieżkę życia i ma do niej pełne prawo. I to nie podlega ocenie. Nawet twojej. Twój wybór nie jest w żadnym stopniu ważniejszy od mojego. Jest sobie równy. I tak po prostu jest, czy to rozumiesz, czy nie - Edyta Górniak poucza Małgorzatę Rozenek.

Piosenkarka w głęboki sposób tłumaczy, czym jest "moc"

Edyta Górniak twierdzi, że Małgorzata Rozenek popełniła poważny błąd, bo moc nigdy nie występuje po złej stronie. W ciemności mamy do czynienia z "niemocą". Życzy każdemu światłości, bo tylko zło wyraża siebie głośno.

Moc istnieje tylko w światłości. I takiej mocy życzmy sobie wzajemnie - Edyta Górniak zakończyła swój wywód w głęboki sposób.

Małgorzata Rozenek nie odpowiedziała koleżankom na komentarze. Najwyraźniej uznała to za zbędne.

wpis Edyty Górniak Instagram/m_rozenek

Szczepienie przeciwko Covid-19

W Polsce trwają szczepienia przeciwko koronawirusowi. Eksperci podkreślają, że szczepionka jest jedynym sposobem na to, by skutecznie pokonać pandemię, a także uchronić życie i zdrowie swoje oraz swoich najbliższych. W poniższych tekstach przeczytasz o tym, jak powstają szczepionki i dlaczego warto się szczepić.

