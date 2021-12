Więcej o Ekipie Friza przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Friz i Wersow chętnie dzielą się życiem prywatnym w życiu prywatnym. Członkowie Ekipy wzajemnie spełniają swoje marzenia i stawiają czoła przeciwnościom. Kilka miesięcy temu para się zaręczyła. Weronika Sowa postanowiła zaskoczyć ukochanego i zabrała go w miejsce, o którym rozmawiali już od jakiegoś czasu.

Zobacz wideo Friz chwali się, że czytał dwie książki równocześnie. Opowiedział o wrażeniach

Historia miłości Damięckiego i Andrzejewskiej to gotowy scenariusz na film

Wersow zabrała Friza na wspólny tatuaż

Jakiś czas temu Karol Wiśniewski powiedział narzeczonej, że fajnie byłoby zrobić wspólny tatuaż nawiązujący do ich pupila - Chmurki. Friz chciał, aby dziara koniecznie była mała. Ból towarzyszący podczas tatuowania jest dla niego nie do zniesienia, ale ze względu na miłość do Weroniki Sowy chętnie tworzy trwałe wspomnienia.

Weronika Sowa i Karol Wiśniewski planują kolejnego pieska

Wykonanie nowej dziary zajęło raptem kilka minut. Friz przyznał, że nowa chmurka jest słodka. W międzyczasie youtuberzy zażartowali, że kiedyś przerobią tatuaż, dodając piorun. Miałoby to być nawiązanie do kolejnego pieska Weroniki Sowy i Karola Wiśniewskiego. Wszystko wskazuje na to, że influencerzy planują powiększyć rodzinkę.

Wersow i Friz zrobili sobie wspólny tatuaż YouTube / Wersow

Teraz mam Chmureczkę do końca życia. Jak będzie Diobeł, czyli jakiś kolejny piesek, to będzie tutaj diabeł albo piorun - zażartowała Wersow.

Wersow testuje restauracje gwiazd. Zaliczyła małą wpadkę

To nie pierwszy wspólny tatuaż influencerów

Youtuberzy mają już kilka wspólnych tatuaży. Pierwszą dziarę zrobili sobie na początku związku. Była to symboliczna kropka, którą niedawno uzupełnili o planetę. Oprócz tego mają takie same góry, a Friz osobiście wytatuował Wersow serduszko.