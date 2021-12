Więcej artykułów na temat Friza i Ekipy znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Karol Wiśniewski znany również w sieci jako Friz jest założycielem słynnej Ekipy. Ambitny 25-latek angażuje się w liczne projekty i z powodzeniem realizuje nowe pomysły. Dotychczasowe działania zapewniły mu zarówno ogromną popularność, jak i sukces finansowy. Youtuber może pochwalić się gronem wiernych fanów i milionami na koncie. Nie powinno być zatem żadnym zaskoczeniem, że znalazł się na liście najbogatszych Polaków.

Ranking 40 najbogatszych Polaków przed czterdziestką. Friz zajął bardzo wysokie miejsce

Popularny, zwłaszcza wśród młodzieży youtuber od kilku lat zaliczany jest do czołówki gwiazd mediów społecznościowych. Na początku działalności, Ekipa skupiała się wyłącznie nagrywaniu filmów, które pojawiały się na YouTubie. Od dłuższego czasu obszar ich działań znacznie się poszerzył. Produkty sygnowane logiem youtuberów odnoszą spektakularne sukcesy. Ubrania, dodatki, czy słodycze to tylko niektóre z przykładów.

Wiosną 2021 roku do sprzedaży trafiły lody, które powstały we współpracy z firmą Koral. Był to prawdziwy hit, ludzie ustawiali się w długich kolejkach, by je zdobyć, papierki po produktach sprzedawane były za spore kwoty na aukcjach internetowych. Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu w firmie Koral, w rozmowie z dziennikarzami portalu Wirtualne Media opowiedział nieco więcej o tym fenomenie.

Lody Ekipy sprzedają się co najmniej 300 procent lepiej niż jakiekolwiek wcześniejsze nowości produktowe w przeszło 40-letniej historii tej firmy. Odbiór produktu przerósł chyba najśmielsze oczekiwania nas wszystkich.

Te wszystkie działania pozwoliły influencerowi trafić na listę najbogatszych Polaków, którzy nie ukończyli 40 lat. Friz zajął 21 miejsce w rankingu, wyprzedzając tym samym gwiazdy ze świata sportu i show-biznesu. Pozwolił mu na to większościowy (60 proc.) pakiet udziałów w Ekipa Holding. Gdy firma chciała zadebiutować na rynku New Connect okazało się, że są warci aż 200 mln złotych.

Karol nie spoczywa jednak na laurach. Niedawno wystartował nowy projekt o nazwie Genzie, który w założeniach jest bardzo podobny do słynnej Ekipy. Grupa młodych youtuberów mieszkająca w wartej siedem milionów luksusowej willi, przez rok będzie razem nagrywać filmy. Pomimo tego, że jest to świeża sprawa, to publiczność pokochała już wszystkich uczestników, którzy również mają szansę stać się gwiazdami mediów społecznościowych.

Jakiś czas temu pojawiły się również informacje, że youtuberzy zamierzają podbić rynek gier. Wujek Łuki poinformował, że do końca tego roku fani otrzymają pierwszą grę mobliną sygnowaną ich logiem. W planach jest również stworzenie gry AAA, czyli produkcji wysokobudżetowej. Ta jednak ma się pojawić dopiero po roku 2023.

Ekipa jest zdecydowanym fenomenem ostatnich lat. Produkty sygnowane ich logiem niemalże od razu stają się hitem sprzedażowym. W skład spółki EKIPA HOLDING wchodzi JOIN OUR DREAMS, czyli oddział zajmujący się produkcją i wydawaniem gier wideo na różne platformy. Ponadto rozwijają nowoczesne technologie. Już niebawem przekonamy się, czym jeszcze znani youtuberzy zaskoczą fanów.