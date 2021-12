Więcej ciekawostek na temat życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



Emocjonalny wpis Barbary Kurdej-Szatan na temat kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy miał poważnie odbić się na finansach aktorki. Okazuje się jednak, że mimo skandalu, kobieta może być spokojna o dalszą karierę.

Wpis, w którym Kurdej-Szatan nie szczędziła wulgaryzmów, kosztował ją zerwanie współpracy z Telewizją Polską. Jacek Kurski, za pośrednictwem Twittera, wyrzucił aktorkę z obsady "M jak miłość". Przewidywano, że jej wypowiedź bardzo zaszkodzi karierze kobiety – nie tylko ze względu na krytykę działania Straży Granicznej, ale też z uwagi na wulgarny język, którego użyła.

Na włosku wisiała też współpraca Barbary Kurdej-Szatan z telewizją Polsat, ale podobno wstawiła się za nią sama Nina Terentiew. Niedawno pojawiły się też informacje o tym, że P4 nie będzie już angażować aktorki do kolejnych spotów, w których grała jako "blondynka z salonu Playa". Ostatecznie firma zdementowała jednak te doniesienia.

Czy Barbara Kurdej-Szatan może być spokojna o dalszą karierę?

Na temat przyszłości artystki spekulują eksperci zajmujący się mediami i show-biznesem. Ich zdaniem kryzys wizerunkowy, przez który przechodzi Kurdej-Szatan, wyraźnie odbije się na jej finansach.

Opinie na temat przyszłości Basi ma też numerolożka – Kaja Bochnik. Jak powiedziała portalowi Jastrząb Post, jej zdaniem Kurdej-Szatan nie ma się o co martwić. Dlaczego? Aktorka to numerologiczna ósemka – czyli "najbardziej biznesowa liczba". Zdaniem Bochnik Kurdej-Szatan potrafi zarządzać finansami i posiada odwagę do działania w biznesie.

Te umiejętności dodatkowo potęguje fakt, że Basia ma jeszcze dwie ósemki w samej dacie urodzenia (22.08.1985). Powoduje to, że jest osobą skupioną, twardo stąpającą po ziemi i nastawioną na zadania. Dzień urodzenia (22) to mistrzowska czwórka. Mistrzowska bo z jednej strony daje możliwość korzystania z talentów dwójki numerologicznej, a z drugiej z czwórki numerologicznej (2+2=4). To połączenie nadaje umiejętności nawiązywania relacji, wzmacnia intuicję ale jednocześnie powoduje, że Basia jest konsekwentna, pracowita czy świetnie potrafi coś zaplanować i konsekwentnie wykonać.

Numerolożka zapowiedziała także, że chociaż teraz aktorka przechodzi przez zawirowania zawodowe, to w dłuższej perspektywie jej to nie zaszkodzi.

To, co obserwujemy, to nie krach, a początek czegoś co da Basi jeszcze więcej satysfakcji w drodze życiowej - twierdzi.

Wygląda na to, że Bochnik widzi przyszłość artystki zupełnie inaczej niż specjaliści od wizerunku. A wy, jak myślicie?