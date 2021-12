Więcej o informacji Teamie X przeczytasz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Pomimo tego, że Julia Żugaj i Maciej Ejsmont oficjalnie ogłosili w mediach społecznościowych rozstanie, podczas występu, który odbył się w Gdańsku, musieli odłożyć na bok prywatne uczucia i zaprezentować na scenie balladę, którą nagrali, będąc jeszcze w związku. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, że nie było to dla nich łatwe zadanie.

Minęły 52 lata od założenia grupy Monty Pythona. Jak potoczyły się losy twórców?

Zobacz wideo Karol Pieszko odchodzi z Teamu X? Dowody są jednoznaczne

Pełen emocji występ Julii i Macieja poruszył internautów: Ten płacz Julki był okropny

Już pierwsze sekundy występu pokazały, że dla młodej youtuberki będzie to bardzo trudny moment. Dziewczyna ze łzami w oczach weszła na scenę i nie potrafiła zaśpiewać ani jednego słowa. Dopiero po chwili dołączyła do publiczności, która znała tekst na pamięć. W pewnym momencie pojawił się Maciej, który zaczął śpiewać swój fragment.

Ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich było nagłe przerwanie piosenki "Przy Tobie". Zamiast standardowego zakończenia ballady youtuberzy zaśpiewali piosenkę z repertuaru Sanah "To koniec". Tymi słowami pożegnali się z publicznością i zeszli ze sceny.

Pod filmem ukazującym występ członków Teamu X pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy nie kryli, że był to bardzo wzruszający moment. Niektórzy internauci uważają, że nie powinno dojść do sytuacji, w której krótko po rozstaniu youtuberzy musieli zaprezentować miłosny utwór.

Organizatorzy powinni sobie odpuścić ich wspólny występ. To chyba trochę przesada.

Ten płacz Julki był okropny, zrobiło mi się smutno.

Przykro się to ogląda i słucha. Biedni, że musieli po tym wszystkim wyjść na scenę i wspólnie zaśpiewać - napisali internauci.

Julia i Maciej o rozstaniu poinformowali na początku listopada. Na Instagramie dziewczyny pojawił się wpis, w którym wyjaśniła, dlaczego nie są już razem. Ta informacja była ogromnym zaskoczeniem dla fanów. Wiele osób myślało, że być może jest to żart i youtuberzy wkrótce do siebie wrócą. Wszystko jednak wskazuje na to, że ten związek przeszedł do przeszłości, a łączące ich uczucie nie przetrwało próby czasu.