Aktualnie na antenie stacji TVN emitowana jest szósta już edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", która dobiega końca. Eksperci połączyli w nim ze sobą Pawła i Kasię, a Magdalena Chorzewska wspominała dawniej, że uczestniczka jest jej ulubienicą. Czy wraz z upływem czasu zmieniła zdanie? Psycholożka opowiedziała o tym naszej redakcji.

Co słychać u uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Magdalena Chorzewska komentuje zachowanie Kasi. "Staram się zrozumieć"

Nie da się ukryć, że zachowanie Kasi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" zaczęło spotykać się z krytycznym odbiorem widzów. W programie pokazano chociażby, jak mówiła, co przeszkadza jej w Pawle i jak nieprzychylnie oceniła to, gdzie mieszka mężczyzna. Do postępowania bohaterki odniosła się w wiadomości dla Plotka ekspertka show. Wspomniała, że jest wyrozumiała wobec postępowania kobiety.

Jeśli chodzi o zachowanie Kasi, to nie czułam zawodu z powodu jakiegokolwiek jej zachowania. Zawsze staram się zrozumieć uczestników - dowiedziała się nasza redakcja.

Psycholożka zaznaczyła też, że lubi Kasię tak samo jak pozostałe panie biorące udział w programie. Nie zdradziła jednak, czy według niej uczestniczce i Pawłowi uda się jeszcze stworzyć silny związek.

Kasia jest moja faworytką jak każda inna uczestniczka. Nie mogę uchylić rąbka tajemnicy, proszę oglądać - odpisała Plotkowi.

Niektórym małżeństwom, które narodziły się dzięki "Ślubowi od pierwszego wejrzenia", udało się przetrwać po programie. Wystarczy wspomnieć chociażby o Anicie i Adrianie z trzeciej edycji show. Tworzą zgraną parę i doczekali się dwójki dzieci, a rodzinnym szczęściem dzielą się w mediach społecznościowych. Tam pokazali m.in. to, jak świętowali pierwsze urodziny córki.