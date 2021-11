Więcej przepisów kulinarnych znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Magda Gessler co roku w grudniu oferuje świąteczny catering potraw i ciast, które można zamówić w jej warszawskich restauracji i cukierni. Ale, jeśli nie chcecie wydawać kroci na dania od królowej kulinariów, możecie skorzystać z przepisu, którym sama się podzieliła. Niektórzy nie wyobrażają sobie świąt bez pysznego makowca. Warto spróbować zrobić go samemu w domu. Według receptury restauratorki wychodzi puszysty, wilgotny w środku i nasycony bakaliami.

Świąteczny makowiec według przepisu Magdy Gessler

Jak przygotować idealny makowiec Magdy Gessler? Lista składników wydaje się długa, ale nie warto się zrażać. Gwiazda gwarantuje niezapomniane wrażenia smakowe. Taki makowiec może bez problemu leżakować kilka dni w lodówce. Smacznego!

Składniki:

250 g mąki pszennej

2,5 szklanki mleka 3,2%

20 g drożdży

50 g cukru

180 g masła

4 żółtka

laska wanilii

0,5 kg maku

10 jajek

50 g orzechów włoskich

50 g rodzynek

30 g skórki z pomarańczy

10 ml amaretto

Sposób przygotowania:

Ciasto:

Podgrzać pół szklanki mleka, by było delikatnie ciepłe. W miseczce rozcieramy drożdże i zalewamy przygotowanym mlekiem, po czym odstawiamy. W dużej misce ucieramy żółtka z cukrem i wanilią. Do kolejnej miski przesiewamy mąkę. W rondelku roztapiamy 80 g masła i pozostawiamy do ostudzenia. Do miski z mąką dodajemy wyrośnięte na mleku drożdże, żółtka z cukrem i wanilią oraz roztopione masło. Mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Ciasto przekładamy na stolnicę i wyrabiamy. Gdy ciasto odchodzi od ręki, przekładamy je do czystej miski, przykrywamy bawełnianą ściereczką i zostawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia.

Nadzienie makowe:

Rodzynki zalewamy ciepłą wodą i odstawiamy. Sparzamy mak, umieszczamy w rondelku i zalewamy dwiema szklankami gorącego mleka. Gotujemy na wolnym ogniu do czasu, aż mak będzie można rozetrzeć w palcach. Odcedzamy na gęstym sitku, studzimy i mielimy w maszynce na sicie do maku. Dodajemy kogel mogel z dziesięciu żółtek i mieszamy. Dodajemy 100 g masła, posiekane orzechy, rodzynki, amaretto i skórkę pomarańczową. Ubijamy pianę z białek i dodajemy do przygotowanej masy.

Wyrośnięte ciasto wykładamy na stolnicę i wałkujemy na prostokąt. Równomiernie nakładamy masę makową, wygładzamy i zawijamy ciasto w rulon. Pieczemy przez 50 minut w temperaturze 180 stopni. Gotowy makowiec polewamy lukrem i posypujemy skórką pomarańczową.