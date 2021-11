Więcej na temat aktorów przeczytasz na Gazeta.pl.

Bogusław Linda zniknął z mediów jakiś czas temu. Nabierał sił po operacji kręgosłupa i nie pokazywał się na branżowych imprezach. Teraz zaskoczył fanów zdjęciem ze słonecznego Zanzibaru.

Bogusław Linda wypoczywa na Zanzibarze

Bogusław Linda nie należy do artystów, którzy są wylewni w sieci. Swoją aktywność w internecie ogranicza do spraw zawodowych. Od czasu do czasu podzieli się też zdjęciem z odwiedzonej restauracji, albo informacjami o dokonaniach córki. Widać, że jest bardzo dumny z sukcesów Aleksandry.

Wyjątkowo w ostatnim czasie dodał fotografię z wypadu na Zanzibar. Aktor wypoczywa tutaj, podobnie jak wielu polskich celebrytów. Ale czy to tylko wakacje? Okazuje się, że Bogusław Linda miał ważny powód, by zamieścić w sieci zdjęcie. Wraz z Szymonem Boguckim wzięli udział w akcji, dzięki której zebrano pieniądze na pomoc dzieciom mieszkającym na Zanzibarze. Dzięki m.in. artystom i turystom z Polski, którzy przyjeżdżają na Zanzibar, budowane jest Centrum Edukacji, gdzie dzieci będą się uczyć angielskiego i obsługi komputera. Dostaną również ciepły posiłek. Powstać ma także boisko i basen dla nich.

Pieniądze zebrane podczas koncertów na licytacjach przeznaczone są na budowę tego miejsca. Bogusław Linda zaangażował się w gotowanie. Fani aktora mogli wziąć udział w licytacji i wygrać lekcję gotowania z aktorem.

Dzisiaj wielkie gotowanie z Szymonem Boguckim kolacji wylicytowanej na rzecz Centrum Edukacji Pili Pili Pomagam. Dzięki za te całe 15 tysięcy dla dzieciaków, a także leczenie i sprzęt medyczny - napisał gwiazdor.

Przy okazji fani zwrócili uwagę, że aktor świetnie wygląda, a wypoczynek wyraźnie mu służy.