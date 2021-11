Więcej artykułów na temat członków Ekipy Friza przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Batalia o znak towarowy "Lody Ekipa" trwa od kilku miesięcy. W połowie listopada informowaliśmy, że grupa youtuberów może stracić prawo do sprzedaży kultowego produktu, ponieważ na czas nie złożyła sprzeciwu wobec wniosku krakowskiego przedsiębiorcy. Wszystko wskazuje jednak na to, że sprawy przechylają się na korzyść Ekipy. Jak donosi portal Wirtualnemedia.pl taki sprzeciw złożyła firma Koral.

Ekipa i firma Koral mają pełne prawo do znaku towarowego. Do sieci trafiły oświadczenia obu stron

Firma Koral przekazała portalowi Wirtualnemedia.pl specjalne oświadczenie. Okazuje się, że zarówno oni, jak i Ekipa jako jedyni mogą posługiwać się znakiem towarowym "Lody Ekipa".

Zapewniam, że jesteśmy jedynymi pełnoprawnymi (Ekipa i Koral) stronami do posługiwania się znakiem towarowym "Lody Ekipa", […] nasze kancelarie prawne mają absolutnie wszystko pod pełną kontrolą - informuje szef marketingu firmy Koral, Piotr Gąsiorowski.

Co więcej, okazuje się, że w przyszłym sezonie na rynek trafią kolejne produkty we współpracy z grupą znanych youtuberów.

Mamy bardzo ambitne plany co do rozwoju tego pomysłu na przyszły sezon i już nie możemy się doczekać, aby przedstawić te pomysły naszym konsumentom. Niebawem będziemy odkrywać karty w tej sprawie - dodał Gąsiorowski.

W mediach społecznościowych Ekipy również pojawił się komunikat odnoszący się do trwającego sporu. W obszernym wpisie zostały zawarte najważniejsze argumenty przemawiające za tym, że to właśnie youtuberom przysługuje wyłączne prawo do korzystania ze znaku towarowego "Lody Ekipa".

Wydaje się oczywistym, że to współpraca Ekipy i spółki Koral rozpoczęta jeszcze w 2020 roku doprowadziła do sukcesu rynkowego, jakim był launch lodów Ekipa w marcu 2021 roku. Zgłoszenie znaku LODY EKIPA przez Romana Hodurka miało miejsce pod koniec kwietnia 2021 roku tj. wtedy, gdy lody Ekipa były już niezwykle popularne na polskim rynku i były jednoznacznie wiązane przez klientelę z Ekipą i spółką Koral - czytamy w oświadczeniu na Facebooku.

O zakończeniu sprawy dowiemy się dopiero za jakiś czas. Ostateczna decyzja zostanie rozstrzygnięta drogą administracyjną przez Urząd Patentowy. Cała procedura może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy.