Więcej o Ekipie Friza przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Wersow kontynuuje serię, w której testuje restauracje znanych osób. Ostatnio odwiedziła lokale Magdy Gessler i Roberta Lewandowskiego. Weronika Sowa zabrała swojego operatora kamery i asystentkę w kolejną kulinarną podróż.

Zobacz wideo Oceniamy stylizacje influencerów. Pod lupą Wersow [Trend Challenge]

Siedem gwiazd, które spadły ze szczytu i ogłosiły bankructwo. Na co wydały pieniądze?

Wersow przetestowała matche Quebonafide

Na pierwszy ogień poszło Miss Ti, którego właścicielem jest Quebonafide. W herbaciarni znajdziemy szeroką ofertę Bubble Tea, w tym kompozycję z popularną w ostatnim czasie Matcha Late. Wersow nie przepada za napojem, jednak postanowiła dać mu kolejną szansę. Wybrała wcześniej wspomnianą Matche, mango i truskawkę. Członkini EkipyFriza do zamówienia dodała herbaciane ciasteczka. Najbardziej przypadł jej do gustu ostatni napój, a do zielonej herbaty nie umie się przekonać.

Wydaje mi się, że matcha to jednak nie są moje smaki - Wersow przetestowała lokal Quebonafide.

Weronika Sowa odwiedziła restaurację Borysa Szyca

Kolejnym wyborem była restauracja Borysa Szyca. Aktor jest właścicielem warszawskiej Akademii. Wersow od razu zwróciła uwagę na mało rozbudowaną kartę dań. Babcia zawsze powtarzała jej, że w takich miejscach może być pewna, że potrawy są przygotowywane ze świeżych produktów. Weronika Sowa postawiła na pierogi ruskie i de volaille. Przyznała, że jedzenie jest tam smaczne, a obsługa bardzo miła.

Narzeczona Karola Wiśniewskiego zaliczyła wpadkę

Ostatnim wyborem Wersow był lokal, którego poprzednim właścicielem był Kuba Wojewódzki. Weronika Sowa pominęła ten szczegół na nagraniu, jednak zadbała o przekazanie informacji przy montażu. W Niewinnych Czarodziejach dołączyła do niej Ola Nowak. Influencerki przetestowały głównie drinki, desery i przystawki. Przyznała, że jest to dobre miejsce na spotkanie przed imprezą, ale nie wybrałaby restauracji na kolację z bliskimi.

Friz z Ekipy wystąpił na koncercie Young Leosi. Publiczność oszalała!

Czekam kiedy rolę się odwrócą i to Wojewódzki będzie testował restaurację Wersow - czytamy w komentarzach.

Fani przyznali, że czekają na moment, kiedy Wersow otworzy własną restaurację. Wtedy inne gwiazdy będą mogły się odwdzięczyć i przetestować serwowane jedzenie. W odpowiedzi nie zabrakło nawiązań do ciągnącej się za Wersow aferą wizerunkową. Antyfani stwierdzili, że na pewno można by tam było znaleźć kradzione przepisy.