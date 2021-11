Więcej informacji na temat Maty znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Mata zaliczany jest do grona najpopularniejszych raperów w Polsce. Jego kariera rozwija się w zawrotnym tempie. Miesiąc po publikacji teledysku do singla "Szafir" z udziałem Anji Rubik, Matczak powrócił z niezapowiedzianym utworem, w którym skomentował zamieszanie wokół współpracy z popularną siecią restauracji i falą krytyki, która w związku z tym go spotkała.

Kampania z udziałem znanego rapera wywołała sporo kontrowersji. Mata skomentował to w nowej piosence

Internauci oszaleli, gdy do sieci trafiła informacja na temat współpracy Maty z restauracją McDonald's. Fani z wielką chęcią pragnęli spróbować nowego zestawu, sygnowanego nazwiskiem rapera. Nie wszystkim jednak spodobał się ten pomysł i na młodego artystę wylała się fala krytyki. Negatywnie o całej akcji wypowiedziała się między innymi znana z promocji zdrowego odżywiania Katarzyna Bosacka czy dziennikarka Paulina Młynarska. Raper podsumował wszystko w utworze "MC".

Pół Polski chce mnie pobić, a pół Polski bije brawo. Płacze co drugi rodzic, bo trudno się pogodzić z tym, że patoraper nie chcę zostać Super Nianią - rapuje Mata.

Mata odpowiedział Mai Staśko: Głupia p***o

Również aktywistka Maja Staśko nagrała film na temat zestawu Maty. To wideo pobiło rekordy popularności, ale nie ze względu na rzetelną recenzję i konkretne argumenty, a z uwagi na to, że Staśko spróbowała tylko frytek, bo na zjedzenie cheeseburgera czy wypicie matcha latte nie pozwalał jej weganizm. Oliwy do ognia dolało również zachowanie dziewczyny, ponieważ w pewnym momencie rzuciła jedzenie na podłogę i wylała napój.

W nowym utworze raper postanowił odnieść się do tej sytuacji i nie pozostawił na Mai suchej nitki. Najwyraźniej film aktywistki musiał go bardzo rozzłościć.

Czasem 16 godzin dziennie siedzę w studiu, no a czasem na kanapie, ale wstaję po południu i nie tyram na etacie, dlatego szanuję pracę, ty wylewasz matcha latte, głupia p***o - słyszymy w utworze.

Piosenka "MC" w niecały dzień po premierze zgromadziła prawie milion wyświetleń na YouTubie. Fani są zachwyceni nowym utworem, raper zebrał mnóstwo pochlebnych słów na jego temat.