Małgorzata Socha to aktorka, która z dużą pasją pochodzi do aranżacji swojego mieszkania. W każdym sezonie wprowadza do domu drobne, ale znaczące zmiany w wystroju. Jeszcze niedawno pisała, że jest "jesieniarą" i pozwała na kanapie, pod grubym kocem i z ciepłą herbatą w dłoni.

Zobacz wideo Małgorzata Socha opowiedziała, jak urządzała dom. Dzieci mażą jej ściany?

Teraz czas na wprowadzenie do domu magii świąt. Aktorka zdradziła, że w najbliższym czasie będzie pracować nad bożonarodzeniowymi dekoracjami. Na zdjęciu pozuje z szerokim uśmiechem i bez grama makijażu.

Pierwsze zatowarowanie na święta. A wy, kiedy zaczynacie przygotowania? – napisała.

Małgorzata Socha nie może doczekać się świąt

Na InstaStories dodała, że teraz będzie już tylko robić wianki. Wygląda na to, że do sprawy świątecznych wieńców Socha podchodzi bardzo poważnie. Na Instagramie pozuje na tle samochodu, którego tył wypełniony jest gałązkami drzew iglastych oraz tak zwanymi "gwiazdami betlejemskimi". Swoim obserwującym zdradziła, że jest miłośniczką tego okresu w roku.

Czasem fajnie jak święta przyjdą trochę wcześniej – powiedziała na stories.

Zapasy iglaków zgromadzone przez Sochę są naprawdę spore. Wygląda na to, że aktorka do świątecznych dekoracji podchodzi bardzo ambitnie.

Małgosia Socha nie ukrywa, że lubi spędzać czas w domu z całą rodziną. Okres świąt temu sprzyja. Aktorka jest w udanym związku z Krzysztofem Wiśniewskim. Para wspólnie wychowuje troje dzieci. Czy wy też zaczynacie już przygotowania do świąt? Znajdujecie czas na samodzielne wykonywanie dekoracji?