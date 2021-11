Bądź na bieżąco. Informacje na temat polskich i zagranicznych gwiazda znajdziesz również na Gazeta.pl.

W życiu Doroty Rabczewskiej dzieje się ostatnio naprawdę dużo. Niedawno miała miejsce oficjalna premiera filmu "Dziewczyny z Dubaju", którego gwiazda była jedną z producentek. Piosenkarka rozwiodła się też z Emilem Stępniem. Mimo niełatwych doświadczeń z optymizmem patrzy na kolejny rok, o czym można przeczytać w "Show".

Doda nie wyklucza trzeciego małżeństwa

Doda została zapytana o to, czy sądzi, że po wszystkich życiowych zawirowaniach jest obecnie w dobrym momencie. Piosenkarka odpowiedziała twierdząco. Co więcej, jest przekonana, że teraz właśnie będzie jej czas i spotka na swojej drodze miłość.

Uważam, że 2022 to będzie mój rok. Poznam wtedy trzeciego męża - powiedziała.

Dopowiedziała też, że owszem, nie wyklucza kolejnego małżeństwa. Nie wie wprawdzie, kiedy ono będzie, jednak nie zamierza cały rozpaczać nad tym, co już się wydarzyło.

Nie wiem, czy za cztery, czy dziesięć lat, ale chyba nie myślisz, że będę płakać całe życie nad tym, co się stało teraz? - mówiła.

Uwagę mediów przykuwała w ostatnim czasie jej znajomość z Maxem. Zajmujący się modelingiem i aktorstwem Amerykanin pojawiał się w instagramowych relacjach piosenkarki. Oboje wybrali się też razem na Wielką Galą Gwiazd Plejady. O mężczyznę i to, kim jest dla Dody, zapytano więc podczas wywiadu dla "Show".

Znamy się już sześć lat. Jest mi bardzo bliski. Pomogłam mu wyjść z toksycznych sytuacji, a on pomógł mi - wytłumaczyła Rabczewska.

Wspomniała też, że oboje różnią się stylem życia. Niemniej spotkania z nim są dla gwiazdy odskocznią i podziwia go za to, że nie potrzebuje dużo, by być szczęśliwym człowiekiem.