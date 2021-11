Więcej artykułów na temat znanych youtuberów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Trasa koncertowa Young Leosi rozpoczęła się w Krakowie i promuje album "Hulanki EP". Raperka ma zaplanowane występy do do końca grudnia, a bilety na show wyprzedały się w zawrotnym tempie. Okazuje się, że członkowie słynnej grupy youtuberów również należą do grona jej fanów. Co więcej, podczas pierwszego koncertu założyciel Ekipy miał możliwość wykonać piosenkę "Zygzak" pochodzącą z ich debiutanckiej płyty.

"Cudowne lata". Serialowy Kevin jest fanem Adele, a "Winnie" matematyczką

Zobacz wideo Wersow zadebiutowała w telewizji. Pokazała kulisy "Top Model"

Ekipa bawiła się podczas koncertu Young Leosi. Publiczność oszalała na ich widok

Na kanale Weroniki Sowy należącej do słynnej Ekipy pojawił się w film, w którym youtuberka pochwaliła się, że sprawiła niespodziankę kilku osobom i zabrała ich na koncert Young Leosi, który odbył się w Krakowie. Pomimo tego, że wszystkie bilety były już wyprzedane, dziewczynie udało się zdobyć wejściówki.

Wersow Screen: YouTube/wersow

Narzeczona Friza do wspólnej zabawy zaprosiła między innymi członków projektu Genzie, Murcix z Ekipy oraz montażystę, który współpracuje z youtuberami już od dłuższego czasu. Jak na gwiazdy mediów społecznościowych przystało, wszyscy otrzymali specjalne miejsca i oczywiście mieli okazję spotkać się z raperką po zakończeniu show.

Wersow, Friz, Young Leosia Screen: YouTube/wersow

W pewnym momencie na scenie pojawił się Friz. Tylko Wersow wiedziała o jego występie, reszta była bardzo zaskoczona, że ich kolega pojawił się obok Young Leosi. Publiczność oszalała na widok znanego youtubera znajdującego się na scenie, jak i jego przyjaciół znajdujących się na trybunach.

Słodkie jest to, że jak weszliśmy i publiczność zobaczyła mnie i Martę, to zaczęła wołać EKIPA, EKIPA. Mamy tu na koncercie Young Leosi osoby, które są naszymi fanami i bardzo to doceniamy - powiedziała Weronika.

Friz Screen: YouTube/wersow

Okazuje się, że Karol Wiśniewski pojawił się na koncercie na prośbę samej Young Leosi, patrząc na nagranie, można odnieść wrażenie, że była to dobra decyzja, ponieważ utwór "Zygzak" porwał tłum do tańca, wszyscy świetnie się bawili.

Wersow Screen: YouTube/wersow

Gdzie i kiedy odbędą się koncerty Young Leosi?

Na początku grudnia raperka wystąpi w Warszawie, a następnie uda się do siedmiu największych miast w całej Polsce. Trasa zakończy się 21 grudnia ponownym występem w stolicy.