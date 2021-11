Więcej o bohaterach ulubionych programów przeczytasz na Gazeta.pl

Przez program "Warsaw Shore" przewinęło się mnóstwo uczestników. Niektórzy z nich na stałe weszli do show-biznesu i rozkręcają kariery. Takim przypadkiem może być Wojtek Gola, który jest organizatorem Fame MMA, czy Paweł Trybson, który walczy w MMA. Spore grono nieco usunęło się w cień. Jedną z takich osób jest Jola Mróz. Kontrowersyjna uczestniczka jednak nadal ma fanów zainteresowanych tym, jak układa sobie życie prywatne.

Zobacz wideo Tak było kiedyś. Teraz spodziewa się dziecka

"Warsaw Shore". Jola Mróz o samotnym macierzyństwie

Jola dołączyła do ekipy w ósmym sezonie. Od samego początku sprawiała problemy, wdawała się w pyskówki i bijatyki. Doprowadziła też do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Zaatakowała innego mieszkańca willi butem z długim obcasem, przez co trafił do szpitala. Ona została za to usunięta z programu. To zdarzenie sprawiło, że zastanowiła się nieco nad stylem życia. Wyjechała z Polski i zamieszkała w Wielkiej Brytanii, skąd już wróciła. W zeszłym roku została mamą, a na świecie pojawiła się jej córka Mia. Dziewczynka wychowuje się bez ojca.

Podczas niedawno przeprowadzonego Q&A Mróz opowiedziała o życiu prywatnym. Jedno z pytań dotyczyło tego, czy gdzieś pracuje, czy może jest pełnoetatową mamą. Przy okazji nawiązała do ojca dziecka, który nie interesuje się córką.

Pełnoetatowa mama.Ale dorabiam sobie też tutaj na Instagramie. Dzięki temu mam z czego żyć. Utrzymuję córkę sama, bo od ojca małej nigdy nie otrzymałam ani złotówki na córkę.

Jola Mróz Instagram.com/ jolamroz_official

Ktoś zapytał się także o to, jak sobie radziła w ciąży:

Od początku ciąży byłam sama - bałam się, bo było trudno. Pomogła mi praca. Pracowałam do ósmego miesiąca, żeby odłożyć jak najwięcej pieniędzy i zacząć żyć w Polsce. Było naprawdę ciężko. (...) Ale miałam przy sobie przyjaciół i rodzinę, wiele osób o wspaniałych sercach. Dzięki temu dałam radę. I to że było we mnie nowe życie - dało mi to dużo siły do walki. Postanowiłam, że zrobię to wszystko dla córki i udało się - odpisała.

Jola Mróz Instagram.com/ jolamroz_official

Mróz chętnie relacjonuje, jak odnajduje się w macierzyństwie. Widać, że Mia jest dla niej najważniejsza. 17 października szczęśliwa mama dodała post, w którym pokazała, jak świętowały roczek.