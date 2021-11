Więcej informacji o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski długo ukrywali przed mediami, że zostaną rodzicami. Para ogłosiła to w nietypowy sposób - podczas pokazu MMC. Wówczas przeszli po wybiegu, na którym zaprezentowali ubrania marki, a wtedy można było zobaczyć, że aktorka jest w zaawansowanej ciąży. Kilka miesięcy później, we wrześniu 2019 roku, dziecko przyszło na świat. Aktorka w rozmowie z naszym reporterem nieco opowiedziała o córce.

Katarzyna Warnke o swojej córce. "Wychowuje się w dziwnej rodzince"

Aktorka para nie jest zbyt wylewna na temat córki. Przez bardzo długi czas nie zdradzała nawet imienia dziewczynki. W końcu aktorka zrobiła to przypadkiem podczas jednego z wywiadów i wyznała, że nazwała ją z partnerem Helena. Zarówno Warnke, jak i Stramowski nie zasypują internatów zdjęciami pociechy. Do tej pory aktorka zrobiła to tylko raz, a było to z okazji urodzin Heleny. Zamieściła jednak taką fotografię, na której nie widać wizerunku dziewczynki. W rozmowie z naszym reporterem powiedziała, dlaczego nie chce pokazywać twarzy dziecka.

Do tej pory mało o niej mówiłam i nadal będę chciała mało o niej mówić, dlatego że uważam, że to jest jej prywatna, osobista sprawa. (...) Te wszystkie wywiady zostają w sieci. Nie chciałabym, żeby moja córka kiedyś odsłuchała - wyznała.

Aktorka wyjaśniła, że jeśli jej córka będzie chciała w przyszłości zaistnieć publicznie, to z pewnością ona z jej ojcem w tym pomogą. Dodała też, że jej dziecko wychowuje się w dość dziwnej rodzinie. Dlaczego? Dowiecie się tego z naszego materiału wideo.

