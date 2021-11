Interesują cię losy uczestników programów rozrywkowych? Zaglądaj na stronę Gazeta.pl.

Aleksandra Nizio była laureatką piątej edycji "The Voice of Poland", jednak nie odniosła spektakularnej kariery. Między innymi dlatego, że wokalistka nie miała najlepszych relacji z wytwórnią, z którą pracowała po wygranej w show. Z czasem jednak to się zmieniło i w końcu może tworzyć utwory wyłącznie w oparciu o swoją wizję. Ola co jakiś czas o sobie przypomina. Zrobiła to znów.

Ola Nizio z "The Voice of Poland" przeszła metamorfozę

W minione wakacje dość głośno było o wpisie Aleksandry Nizio, w którym napisała, że spotyka się z propozycjami pracy, za którą nie oferuje się jej wynagrodzenia. Osoby, które proponują jej występy, chcą wręczać za nie "skrzynkę wódki, dozgonną wdzięczność i paczkę długopisów". Piosenkarka nie kryła wówczas oburzenia.

Ola Nizo jest aktywna w mediach społecznościowych i stale relacjonuje, co się dzieje w jej życiu. Zapowiada nowe utwory, spełnia się także w roli modelki i prezentuje na sobie dresy. Wśród tych wpisów z aktualnościami znalazł się także taki, w którym piosenkarka pokazała, jak wyglądała w przeszłości. Zestawiła ze sobą dwa zdjęcia, które dzieli niemal dekada.

Te zdjęcia dzieli prawie 10 lat. Co byś powiedział/a sobie sprzed 10 lat, gdybyś miał/a możliwość? - napisała na Instagramie.

Obecnie piosenkarka ma 26 lat, więc na zdjęciach z przeszłości jest jeszcze nastolatką. Nie dziwne, że Ola przeszła metamorfozę.