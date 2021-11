Inspiracje do urządzenia wnętrz pokojów dla dzieci znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Gwiazdy w mediach społecznościowych często chwalą się, jak wyglądają pokoje ich dzieci. Agnieszka Kaczorowska w przypadku drugiego dziecka postawiła na wnętrza w stylu safari z naklejkami przedstawiającymi dzikie zwierzęta. Z kolei córka Lary Gessler ma do dyspozycji pomieszczenie w stylu vintage. Teraz natomiast mogliśmy zobaczyć, na jakie rozwiązanie zdecydowała się Zofia Zborowska.

Zobacz wideo Zofia Zborowska śpiewa córce kołysankę. Nietypowy wybór piosenki

Chata Rubików to prawdziwy pałac! Podświetlane schody i ciemna kuchnia robią wrażenie

Zofia Zborowska prezentuje fragment pokoju córki

Aktorka zamieściła na Instagramie boomerang ze swoją mamą, Marią Winiarską, która radośnie machała do obiektywu. Stała w pokoju wnuczki - Nadziei. Zofia Zborowska i Andrzej Wrona postawili na kolor w pomieszczeniu. Na widocznym fragmencie ściany widać malunek przedstawiający scenę z lecącym nad drzewami dużym balonem. W tym miejscu zostało ustawione łóżko małej Nadziei. Tutaj już rodzice dziewczynki zdecydowali się na klasyczne połączenie szarości i bieli. Pasowało to do jasnobrązowej podłogi w pokoju.

Maria Winiarska w pokoju dziecięcym u Zofii Zborowskiej instagram.com @zborowskazofia

Co skrywają zakamarki salonu Lewandowskiej? Jest huśtawka i gablota z wazonami

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona rodzicami zostali pod koniec lipca, a dziewczynka dostała imię po babci aktorki. Gwiazda od tamtego czasu dzieli się przemyśleniami na temat macierzyństwa i ujęciami z pociechą. Zdradziła chociażby, że jej córka nie jest wielką fanką kąpieli. Pokazała również wspólną podróż z mężem i małą Nadzieją oraz to, jak wyglądało pierwsze spotkanie psa Wiesi z maluchem. Nagranie rozczuliło wtedy wielu internautów. Gwiazda wspomniała też wtedy, że stopniowo przygotowywano pupila do nowego członka rodziny - w posłaniu zwierzaka umieszczono pieluchy noworodka.