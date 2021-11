Więcej informacji na temat znanych aktorów znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Pomimo tego, że Piotr Adamczyk ma na swoim koncie liczne role filmowe, to polscy widzowie na długo zapamiętają go głównie z występu w filmie "Karol. Człowiek, który został papieżem". Niedawno aktor dostał jednak szansę sprawdzenia umiejętności na rynku międzynarodowym i znalazł się w obsadzie serialu "Hawkeye", który 24 listopada 2021 roku miał premierę na Disney+. Niestety na razie w Polsce nie możemy zobaczyć wszystkich odcinków, ponieważ platforma będzie dostępna dopiero w 2022 roku. Nic jednak straconego, na TikToku można odnaleźć fragmenty serialu z udziałem Adamczyka i do tego sprawdzić, jak na występ Polaka zareagowali widzowie.

Internauci komentują udział Piotra Adamczyka w serialu "Hawkeye": Papież, który został gangsterem

Użytkownicy popularnej aplikacji nie próżnują i udostępniają w sieci fragmenty serialu "Hawkeye". W jednej ze scen grany przez niego bohater śpiewa "Chwała na wysokości". Te słowa spowodowały, że internauci postanowili przypomnieć film z 2005 roku, w którym Adamczyk zagrał główną rolę.

Ty możesz wyjść z roli papieża, ale rola papieża nigdy nie wyjdzie z ciebie.

Papież, który został gangsterem.

Ja wam mówię, że papież stanie się jednym z amerykańskich superbohaterów.

Widzowie docenili również, że Piotr Adamczyk przemycił polski akcent i wypowiedział kilka słów w ojczystym języku. Oczywiście nie umknęło to uwadze internautów.

Adamczyk w serialu Marvela to złoto.

Polaka to się zawsze pozna.

Nie ma chyba bardziej polskiego zdania niż to wypowiedziane przez Adamczyka w serialu - komentują internauci.

Jedna z tiktokerek opublikowała nawet film, będący jej reakcją na występ aktora w "Hawkeye".

Jestem taka dumna i szczęśliwa - napisała na TikToku.

Kogo zagrał Piotr Adamczyk w serialu "Hawkeye"?

Do tej pory zostały wyemitowane dwa odcinki z sześciu, w których wystąpił Piotr Adamczyk. Jego postać to Tomas, która należy do gangu określanego w polskim tłumaczeniu dresiarzami i oczywiście posługuje się polskim akcentem. Jest to sympatyczna poboczna postać, nie wiadomo jeszcze, jak dalej potoczą się jego losy. Warto również dodać, że nazwisko Adamczyka wymieniane jest w sekwencji otwierającej serial.