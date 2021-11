Więcej świątecznych przepisów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nikogo w Polsce chyba nie trzeba przekonywać, jakim autorytetem kulinarnym jest Magda Gesser. Można nie zgadzać się z jej metodami przeprowadzania zmian w "Kuchennych rewolucjach", ale trudno odmówić jej wiedzy i doświadczenia. Restauratorka często wspomina, że jedno i drugie czerpie ze starych przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie od mamy oraz babci. Właśnie z rodzinnego domu Magdy pochodzi receptura na faworki z karpia w tempurze.

Przepis Magdy Gessler na faworki z karpia

Magda Gessler wie, jak przygotować karpia w taki sposób, aby nie miał ości. Prowadząca "Kuchennych rewolucji" przyznała, że w jej domu łowiło się od zawsze, dziadek zakładał stawy, a babcia była ekspertką od ryb. Tajemnicą jest przygotowanie tempury i smażenie w bardzo wysokiej temperaturze, która rozpuszcza najmniejsze ości.

Faworki z karpia Magdy Gessler - składanki

Do przygotowania świątecznego karpia według restauratorki potrzebne są:

karp w dzwonkach,

orzechy włoskie,

mąka,

mleko,

jaja,

cebula,

sól,

pieprz,

olej rzepakowy,

natka pietruszki do dekoracji.

Przygotowanie faworków z karpia

Karp w dzwonkach należy zamarynować. Polewamy go olejem, dodajemy pieprz i sól oraz pokrojoną cebulę i odstawiamy. Następie każde dzwonko należy ręcznie oczyścić z cebuli, przeciąć na pół i wyciągnąć największe ości, które są za duże, aby rozpuścić się w tłuszczu. Kawałki karpia nacinamy i przekładamy jak faworki.

W garnku rozgrzewamy taką ilość oleju, jaka byłaby potrzebna do smażenia "prawdziwych" faworków (Magda Gessler sugeruje, że to ok. dwóch butelek). Gdy olej się rozgrzewa, faworki z karpia panierujemy kolejno w zmielonych orzechach, osolonym, surowym jajku wymieszanym z odrobiną mleka oraz mące. Faworki wrzucamy na rozgrzany olej (najpierw cztery, następnie kolejne). Wyciągamy je z tłuszczu, gdy nabiorą złotego koloru i odkładamy na talerz wyłożony papierowym ręcznikiem.

Gotowe kawałki karpia układamy na talerz udekorowany natką pietruszki. Podajemy z sosem wykonanym z kogla-mogla wymieszanym pół na pół z chrzanem.

Przepis pochodzi z kanału Magdy Gessler na YouTubie.