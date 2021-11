Więcej ciekawostek o dzieciach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Małgorzata Socha jest mamą trójki dzieci: Zofia urodziła się w 2013 roku, Basia cztery lata później, a Stanisław trzy lata temu. Aktorka jest z nich bardzo dumna, jednak dba o to, by chronić prywatność pociech. Choć co jakiś czas pojawiają się na jej profilu na Instagramie ich zdjęcia, to nie widzieliśmy do tej pory twarzy. Teraz dumna mama zdradziła nieco więcej. Pokazała z profilu młodszą córkę i syna.

Małgorzata Socha pokazała dzieci

Na ujęciu, które opublikowała na profilu, widzimy, jak Basia i Stanisław razem się bawią. Dziewczynka prowadzi wózek, w którym znajduje się lalka. Chłopiec idzie nieco za nią i coś trzyma w dłoni. Aktorkę zachwyciło to, jak zorganizowały sobie czas jej maluchy:

Ponadczasowa zabawa w dom. A w co bawią się najczęściej wasze dzieciaki? #zabawa #dom #macierzyństwo #rodzina #domoweinspiracje #bawimysie #zzyciamatki #matkapolka #motherhood #mommyslife #familygoals #familyfirst #playtime #fun #mykids - napisała szczęśliwa.

To, co jeszcze zwraca uwagę, to pomieszczenie, w którym zostało wykonane zdjęcie. Możemy przypuszczać, że dzieciaki bawiły się w pokoju Basi, o czym mogą świadczyć różowe elementy wystroju. Pod ścianą znalazła się pokaźnych rozmiarów szafa. Obok okna stoi kolorowa szafka, a na podłodze leży dywan. Widać także stolik i krzesło w odcieniach limonki.

Pokój jest urządzony w podobnym stylu, co reszta pomieszczeń. Małgorzata Socha postawiła na jasne barwy, głównie biel. Jest bardzo przytulnie i przestronnie. Aktorka czasami zdradza, jak mieszka wraz z bliskimi. Zdjęcia z ich gniazdka możecie zobaczyć TUTAJ.