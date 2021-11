Więcej informacji o nowościach filmowych znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

"Dziewczyny z Dubaju" to produkcja, o której głośno w mediach od dłuższego czasu. Nic więc dziwnego, że uroczysta premiera przyciągnęła wiele gwiazd. Fotoreporterom do zdjęć pozowali m.in. Michał Piróg, Marcela Leszczak oraz oczywiście osoby związane z filmem. Zabrakło jednak Dody - można było zobaczyć jedynie jej tekturową wersję postawioną na czerwonym dywanie. Teraz okazało się, że artystka jednak była na wydarzeniu. Tylko że dużo wcześniej.

Zobacz wideo Doda odpowiada na krytykę Warnke. Cięta riposta

Doda na premierę "Dziewczyn z Dubaju" przyszła kilka godzin wcześniej

Na Instagramie Doda zamieściła post, w którym podziękowała wszystkim obecnym na premierze za ich recenzje. Z niecierpliwością wyczekuje dnia, kiedy to już wszyscy będą mogli wybrać się do kina na "Dziewczyny z Dubaju". Będzie to już w piątek 26 listopada. Film powstawał podczas pandemii, co wiązało się z wieloma utrudnieniami. Mimo to udało się ukończyć projekt, w którego produkcję była zaangażowana Rabczewska. Nie mogła więc nie uczcić tak ważnego dnia.

Rodzice Dody zakochali się od pierwszego wejrzenia. Były też kłopoty

Piosenkarka opublikowała zdjęcia ze ścianki "Dziewczyn z Dubaju". Pozowała tam w czarnej, dopasowanej sukience mini z asymetryczną górą odsłaniającą ramię. Kreacja pochodzi z ukraińskiego brandu NUÉ, a jej cena to niecałe 4300 złotych. By zrobić sobie pamiątkowe ujęcia, Doda przybyła na wydarzenie kilka godzin wcześniej, gdy było jeszcze pusto, po czym opuściła miejsce.

Na premierze byłam z wami całym sercem i myślami, a trzy godziny wcześniej, kiedy nie było nikogo - osobiście…. Chciałam po prostu uwiecznić na pamiątkę również dla siebie ten wielki dzień - wyjaśniała wokalistka.

Julia Kamińska na finale "Top Model". Aktorka wyglądała jak księżniczka Disneya

Pod postem zebrała wiele komplementów od internautów, którzy zwrócili uwagę na jej stylizację.

Wyglądasz obłędnie.

Jak zawsze piękna - pisali.

Przesyłali również gratulacje i zapowiadali, że wybiorą się do kina, by obejrzeć "Dziewczyny z Dubaju".