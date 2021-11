Więcej informacji o znanych tiktokerkach znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Filip Zabielski zyskał największą popularność, publikując filmy na TikToku. Obecnie posiada ponad cztery miliony fanów, z którymi często dzieli się ciekawostkami z życia prywatnego czy zawodowego. Niedawno zdradził, że po powrocie do domu czekała go bardzo niemiła "niespodzianka".

Siedem gwiazd, które spadły ze szczytu i ogłosiły bankructwo. Na co wydały pieniądze?

Zobacz wideo Koło Plotka Extra - Iza i Filip Zabielscy

Ktoś włamał się do domu Filipa Zabielskiego. Tiktoker opowiedział o przykrym wydarzeniu

Filip Zabielski w mediach społecznościowych opowiedział o sytuacji, która miała miejsce, gdy przebywał na kilkudniowym wyjeździe w Gdańsku. Po powrocie zauważył, że doszło do włamania.

Wchodzę do domu, idę na górę, bo tam znajduje się mój pokój i patrzę, że klamka leży na ziemi […]. Dopiero po chwili zorientowałem się, że ktoś wszedł do tego pomieszczenia, ktoś wyważył drzwi i się włamał - powiedział Filip.

Filip Zabielski Screen: YouTube/winny live

Na początku Zabielski nie wiedział, jak ma się zachować. Zdziwienie mieszało się ze zdenerwowaniem. Po chwili jednak uspokoił się i postanowił sprawdzić, którędy wszedł złodziej. Okazało się, że okno w piwnicy było uchylone i to właśnie tym sposobem dostał się do domu. Tiktoker pokazał widzom ślady włamania.

Filip Zabielski Screen: YouTube/winny live

Z opowieści wynika, że celem całego zamieszania był pokój tiktokera. Zamek w drzwiach do pomieszczenia został całkowicie wyłamany. Na szczęście wszystko skończyło się w miarę dobrze, ponieważ nic nie zostało skradzione ani nikomu nie stała się krzywda. Być może złodziej szukał konkretnej rzeczy, której nie udało się odnaleźć lub podczas włamania doszło do nieprzewidzianej sytuacji, która pokrzyżowała jego plany. Zdecydowanie Filip musi teraz zadbać o dokładnie zabezpieczenie domu, aby w przyszłości nie spotkała go już taka sytuacja.