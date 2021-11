Więcej świątecznych przepisów znajdziesz na Gazeta.pl

Ewa Wachowicz, jedna z najpiękniejszych Polek i zwyciężczyni tytułu III wicemiss świata w wyborach Miss World, od lat zaraża pasją do gotowania. Od 2005 roku wydała aż osiem książek z przepisami, była jurorką w emitowanym na Polsacie "Top Chef", a doświadczeniem dzielił się także w programach telewizyjnych. Z kulinarnego show "Ewa Gotuje" pochodzi właśnie receptura na pyszny bożonarodzeniowy piernik, z miodem, kakao i dużą ilością bakalii.

Przepis na piernik Ewy Wachowicz

Chociaż przygotowanie świątecznego piernika Wachowicz może okazać się nieco czasochłonne, zdecydowanie warto się temu poświęcić. Zwłaszcza że, jak przekonuje ekspertka kulinarna, można bez problemu przechowywać go w lodówce nawet przez dłuższy czas - wystarczy jedynie owinąć go folią spożywczą po ostygnięciu.

Piernik Ewy Wachowicz - składniki

Masa piernikowa:

dwie szklanki mąki

szklanka cukru

dwie łyżki miodu

250 g masła

trzy jajka

trzy łyżki kakao

dwie łyżki przyprawy do piernika

szczypta mielonych goździków

półtorej łyżeczki proszku do pieczenia

szklanka mleka

Bakalie:

100 g rodzynków

150 g suszonych śliwek

150 g suszonych moreli

Przygotowanie piernika

Masło rozpuszczamy w garnku, jednak nie można doprowadzić do jego zagotowania. Dodajemy cukier, kakao, przyprawę do piernika, mielone goździki. Wszystko razem mieszamy i zestawiamy z ognia. Jajka miksujemy z mlekiem, a następnie dodajemy do masy. Mąkę przesiewamy razem z proszkiem do pieczenia, dosypujemy do garnka, cały czas miksując - nie możemy dopuścić do powstania grudek.

Bakalie przekładamy do oddzielnej miski, wsypujemy łyżkę mąki i mieszamy. Następnie łączymy z pozostałą masą piernikową. Foremkę o wymiarach 36x12 cm smarujemy masłem i podsypujemy bułką tartą, po czym przelewamy do niej ciasto. Piernik pieczemy ponad godzinę w 175 stopniach Celsjusza. Przed wyjęciem należy sprawdzić patyczkiem, czy ciasto nie jest surowe.

Przepis został zaczerpnięty ze strony ewawachowicz.pl.